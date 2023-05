Il coupon dell’iniziativa edays sta offrendo numerosi prezzi da non perdere sugli smartphone Android, e tra questi abbiamo anche OPPO Reno8 Pro 5G. Lo smartphone del produttore cinese è stato lanciato la scorsa estate a un prezzo piuttosto alto, ma con l’offerta disponibile in queste ore potete portarvelo a casa praticamente a metà prezzo.

OPPO Reno8 Pro 5G quasi a metà prezzo con coupon

OPPO Reno8 Pro 5G ha fatto il suo debutto a fine agosto insieme al fratello minore OPPO Reno8 5G ed è uno smartphone con specifiche tecniche di fascia alta. A bordo prendono posto il display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate fino a 360 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella configurazione in offerta).

Il comparto fotografico di Reno8 Pro è composto in tutto da quattro sensori: la tripla fotocamera posteriore con MariSilicon X offre un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da 2 MP, mentre per i selfie c’è un sensore IMX709 da 32 MP. Lato connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e offre il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W (con cavo). Con quest’ultima la batteria torna al 50% in 10 minuti e al 100% in circa mezz’ora, con Battery Health Engine che garantisce fino all’80% della capacità originaria dopo 1600 cicli completi.

OPPO Reno8 Pro 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 799,99 euro, ma grazie al coupon MAGGIO23EDAYS di eBay potete acquistarlo a partire da 418,20 euro nella colorazione Glazed Green. Per averlo a questo prezzo non dovete fare altro che seguire il link qui sotto, aggiungere il prodotto al carrello e digitare il suddetto coupon nel campo dedicato ai codici promozionali. Per eventuali indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione, disponibile più in basso (e qui sopra, in video).

