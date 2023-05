L’attuale dispositivo di punta di Samsung, Galaxy S23 Ultra, è uno smartphone che difficilmente non soddisfa le esigenze di chi lo acquista, l’azienda ha infatti lavorato sodo per confezionare l’attuale flagship della serie Galaxy S23, sfornando un device che poco o nulla ha da invidiare a quelli proposti dalla concorrenza.

I punti di forza di Galaxy S23 Ultra sono diversi, può ad esempio vantare un supporto al pennino ed una suite software dedicata che nessun’altro ha, così come un’ottima modalità desktop che grazie a Samsung DeX consente di utilizzarlo come se fosse un computer.

Anche per quel che concerne le performance fotografiche lo smartphone ha il suo bel da dire, nonostante infatti ci sia margine di miglioramento, abbiamo visto di recente come il dispositivo di Samsung possa battere a mani basse la concorrenza dal punto di vista della stabilizzazione ottica dell’immagine per esempio. Cosa ha in serbo ancora l’azienda per lo smartphone in questione? E come si posiziona questo nell’affollato mercato dei top di gamma?

Samsung ha in programma un ulteriore aggiornamento per la fotocamera di Galaxy S23 Ultra

Abbiamo già visto come sembri che Samsung sia al lavoro per rilasciare nel mese di maggio un secondo aggiornamento dedicato a Galaxy S23 Ultra, dopo l’update contenente le patch di sicurezza più recenti infatti l’azienda avrebbe focalizzato la propria attenzione sul comparto fotografico dello smartphone; ora stando a quanto riporta Ice Universe su Twitter, sembra che gli utenti possano aspettarsi di più.

Samsung Galaxy S23 Ultra is undergoing in-depth optimization. Samsung changed its firmware update strategy this year, and will greatly optimize the camera, waiting for the update in June.

Click here :https://t.co/wdOx7m3HRy pic.twitter.com/v3jAAbW3Ju — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2023

Come potete notare, sembra che l’azienda abbia intenzione di rilasciare un ulteriore aggiornamento per Galaxy S23 Ultra nel mese di giugno 2023, aggiornamento che dovrebbe introdurre notevoli ottimizzazioni per la fotocamera.

Non è chiaro se il leaker faccia riferimento all’aggiornamento atteso per maggio, da lui stesso anticipato, o se invece ritenga che l’azienda abbia preferito rimandare a giugno tale update; in ogni caso sembra molto probabile che l’attuale flagship di Samsung riceverà entro l’estate ulteriori miglioramenti al già notevole comparto fotografico.

Galaxy S23 Ultra è il primo dispositivo a ricevere cinque sigilli d’oro da DxOMark nel 2023

Abbiamo citato in apertura alcuni dei punti di forza dell’attuale smartphone di punta del colosso coreano, ora Galaxy S23 Ultra può fregiarsi di un ulteriore “titolo”: è l’unico smartphone ad aver ricevuto nel 2023 ben 5 etichette d’oro da DxOMark.

Galaxy S23 Ultra is the first device of 2023 to receive 5 DXOMARK gold labels

Come molti di voi sapranno, DxOMark utilizza un sistema di etichette a 3 livelli, che illustra la qualità graduale dell’esperienza utente in tutte le aree testate: fotocamera principale, display, batteria, audio, fotocamera selfie per smartphone. Le tre differenti denominazioni “Gold”, “Silver” e “Bronze” si basano sul sistema di punteggio della piattaforma. Sebbene dunque si tratti di un riconoscimento rilasciato esclusivamente dalla piattaforma, rende comunque bene l’idea della bontà generale di Samsung Galaxy s23 Ultra.

