Con l’introduzione della V-Series, che rappresenta il fiore all’occhiello della sua produzione, DOOGEE ha puntato a realizzare i migliori rugged phone presenti sul mercato, superando per caratteristiche e prestazioni qualsiasi concorrente. Nell’ordine abbiamo visto V10, V20, V30, V Max e V30T, tutti dei campioni di vendita dotati di caratteristiche uniche che hanno permesso loro di emergere rispetto alla concorrenza.

Tutti i modelli sono di tipo rugged, dotati quindi di certificazioni IP e MIL-STD-810H, che testimoniano la stretta aderenza ai più severi standard militari.

Una serie prestigiosa

Tutto è iniziato con DOOGEE V10, il primo del brand asiatico a offrire la connettività 5G a cui si aggiungeva anche un termometro a infrarossi. Lanciato nel pieno della pandemia è stato comunque uno dei maggiori successi del momento, proprio grazie a queste due funzioni.

DOOGEE V20 è stato il primo a proporre uno schermo AMOLED, a cui si aggiungeva un secondo schermo posizionato sulla parte posteriore con la possibilità di mostrare diverse informazioni aggiuntive. Per un rugged phone si è trattato di due innovazioni davvero importanti, visto che si tratta di soluzioni che in precedenza erano riservate solo a modelli “tradizionali”.

Non sono mancate le novità nemmeno per quanto riguarda DOOGEE V30: è stato il primo rugged phone al mondo a offrire il supporto a una eSIM, a cui si aggiungono WiFi6, fotocamera principale da 108 megapixel, doppio speaker stereo HiRes e sistema di posizionamento GPS a doppia banda L1+L5.

Subito dopo è arrivato DOOGEE V Max, che unisce la resistenza all’autonomia, grazie a una batteria interna da ben 22.000 mAh che lo trasforma in un vero e proprio power bank. Monta un chipset MediaTek Dimensity 1080, NFC, schermo a 120 Hz, doppio speaker stereo, WiFi 6 e GPS a doppia banda.

Non fa parte della V-Series, ma DOOGEE S100 porta una valida alternativa a chi cerca un rugged phone di alta qualità senza che sia necessaria la connettività 5G. Con il chipset 4G più potente in circolazione, un MediaTek Helio G99, anche questo smartphone offre un’ottima autonomia con la batteria da 10.800 mAh, a cui si aggiungono una fotocamera da 108 megapixel, schermo a 120 Hz, NFC, GPS dual band e molto altro.

La maggior parte di questi smartphone è dotata di fotocamera con visione notturna a infrarossi, per scatti davvero unici anche in assenza totale di illuminazione, una soluzione ideale per chi vuole realizzare foto uniche della natura e delle sue mille sfaccettature notturne.

Forte del successo ottenuto dai propri rugged, e per incoraggiare anche i più titubanti, DOOGEE ha lanciato una nuova iniziativa promozionale, con una serie di sconti validi su Amazon.de, negozio che spedisce anche nel nostro Paese. A seguire i link ai tre modelli più richiesti, DOOVEE 30, V Max e S100. Ricordate che la promozione è valida per pochi giorni e fino a esaurimento scorte, per cui affrettatevi per non perdere l’occasione.

