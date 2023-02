I produttori di rugged phone hanno spesso dotato i propri dispositivi di batterie decisamente capienti, così da renderli ideali per chi si trova a essere distante da una presa di corrente per qualche giorno, come trekker, alpinisti o simili. DOOGEE però ha deciso di “esagerare” con il nuovo DOOGEE V Max, che stabilisce un nuovo record per quanto riguarda gli smartphone commerciali.

In vendita da oggi a un prezzo scontato, ma solo per pochi giorni, DOOGEE V Max non si fa mancare davvero nulla ed è uno dei modelli più interessanti della propria categoria.

Le caratteristiche di DOOGEE V Max

La batteria è senza ombra di dubbio il punto di forza di questo smartphone: 22.000 mAh permettono di raggiungere le 2.300 ore in standby, più di tre mesi, ma anche 25 ore di gioco, 35 ore di streaming ininterrotto, 80 ore di musica o 109 ore di chiamate. Numeri decisamente impressionanti che faranno la felicità di chi si trova spesso a lavorare fuori casa e non è certo di poter ricaricare lo smartphone ogni sera.

Con una simile batteria, accompagnata da una ricarica rapida a 33 watt, è possibile trasformare lo smartphone in un vero e proprio power bank, per ricaricare altri dispositivi. L’attenzione che DOOGEE ha riposto nella batteria non ha sottratto risorse agli altri comparti: troviamo infatti uno schermo FullHD+ da 6,58 pollici con frequenza di refresh di 120 Hz, per una esperienza d’uso particolarmente fluida e gratificante.

Pochi compromessi anche per quanto riguarda il chipset prescelto, un MediaTek Dimensity 1080, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 2 TB. Anche la RAM può essere espansa aggiungendo fino a 8 GB, sfruttando ovviamente parte della memoria interna.

Il comparto fotografico è di qualità, con sensore principale SamsungHM2 da 108 megapixel, affiancato da un sensore Sony con visione notturna, in grado di catturare le immagini anche in totale assenza di luce, grazie alla presenza di due illuminatori a infrarossi posti ai lati del sensore. Completa il pacchetto un sensore da 16 megapixel con lenti ultra grandangolari (FoV 130 gradi) mentre nella parte frontale trova posto un sensore da 32 megapixel, realizzato anch’esso da Sony.

Per completare una dotazione di altissimo livello troviamo due speaker stereo, con certificazione Hi-Res, certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810H, lettore di impronte digitali posto sul tasto di accensione/sblocco, ricevitore satellitare con supporto a GPS, GLONASS, Galileo e Beidou, tecnologia NFC e dual SIM.

Prezzo e disponibilità di DOOGEE V Max

DOOGEE V Max è in vendita a partire da oggi e fino al 17 febbraio potrete acquistarlo su AliExpress a soli 329,99 dollari, un prezzo davvero strepitoso vista la scheda tecnica. Il telefono è in vendita anche su Doogeemall, lo store ufficiale del produttore asiatico.

Informazione Pubblicitaria