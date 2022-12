Dopo V10 nel 2021 e V20 nel 2022, l’azienda cinese famosa per i suoi smartphone super resistenti è ufficialmente pronta a lanciare il successore della fortunata serie. Il suo nome è Doogee V30 e non solo è uno smartphone rugged ma è anche dotato di numerose specifiche tecniche interessanti tra cui il supporto alle eSIM, anzi, è il primo rugged smartphone con tale caratteristica. Vediamo tutto ciò che c’è da scoprire al riguardo in questa recensione.

Design & Ergonomia

Doogee V30 è uno smartphone importante, sia in termini di peso che di misure, ed i motivi sono ovviamente da ricercare nelle specifiche tecniche e fisiche. Infatti si tratta di uno smartphone rugged e come tale è ben protetto esternamente: è dotato della certificazione militare STD-819H e della certificazione contro acqua e polvere IP68 e IP69K. Giusto per dare un’indicazione generale il peso è di 376 grammi mentre lo spessore è di 18,3 mm.

Detto ciò è comunque molto rifinito con una scelta dei materiali che ricordano molto da vicino gli interni delle auto di lusso come ad esempio le venature del legno lungo i bordi o l’ecopelle sul retro, gli angoli invece sono protetti da uno spesso strato in gomma per evitare che durante una caduta possano generarsi vibrazioni pericolose lungo lo smartphone. A detta dell’azienda tutto ciò è frutto di 7 mesi di ricerca e sviluppo.

L’aspetto multimediale consta di un ampio display da 6,58” con risoluzione FHD+, 120 Hz di refresh rate e aspetto di forma 19:9, protetto da vetro in Corning Gorilla Glass 5. Si tratta di un pannello di bella qualità e che offre una resa visiva fluida e piacevole, l’aspetto audio invece è leggermente sottotono con sì, 4 speaker frontali, ma con una scarsa presenza di bassi. Nulla di cui ci si possa comunque lamentare visto la fascia di prezzo di fascia medio-bassa.

Funzionalità

La caratteristica tecnica distintiva di Doogee V30 è il support alle e-SIM, questo permette di configurare nuove SIM o cambiarle in maniera facile e veloce; trattandosi infatti di una SIM elettronica non è necessaria una SIM fisica ma ne basta una virtuale. Ha comunque uno slot per sim fisica e in aggiunta può supportare fino a 4 e-sim per un totale di 5 numeri contemporaneamente.

Il software installato di default è Android 12 con una leggera personalizzazione da parte di Doogee, non tanto a livello grafico quanto funzionale. Sono infatti presenti alcune applicazioni proprietarie poco invasive e che offrono una suite di utility per artigiani, carpentieri e simili come ad esempio la bolla virtuale, il rilevato di db per i rumori, il flash e tanto altro. Fra le impostazioni c’è la possibilità di espandere la memoria RAM, tuttavia non necessaria in quanti gli 8 GB di cui è dotato sono più che sufficienti, e la funzione DuraSpeed che permette di selezionare alcune app che devono avere la priorità nel consumo delle risorse così da offrire sempre un’ottima esperienza d’uso.

A dispetto di quanto capita con i prodotti concorrenti il software è molto pulito: non sono presenti numerose applicazioni aggiuntive rispetto alle app di Google e quelle classiche di sistema ed inoltre non sono presenti pubblicità o elementi di disturbo.

Sul fianco sinistro dello smartphone poi è presente un comodo pulsante fisico multi-funzione che si può personalizzare.

Prestazioni

Uno degli aspetti più interessanti di Doogee V30, che lo differenzia dalla concorrenza, è il cuore pulsante, il processore. Si tratta del MediaTek Dimensity 900, una cpu octa-core con processo produttivo a 6 nm prodotto da TMSC e che offre performance di buon livello unito a consumi ridotti o quantomeno calmierati. Uno dei migliori processori usciti negli ultimi 2 anni, molto più convincente della controparte proposta da Qualcomm.

Come dicevamo poi è affiancato da 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna di cui ben 250 GB circa disponibile all’utente dato che il sistema ne pesa solamente 4,5 GB. Per chi volesse ulteriore spazio poi è possibile aggiungerne tramite MicroSD fino a 2 TB.

Lato connettività nessun problema: è completo e supporta anche il 5G. Le sue altre caratteristiche includono NFC, GPS dual-band L1+L5.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Doogee V30 è abbastanza ricco, dispone infatti:

di un sensore fotografico principale da 108 megapixel;

un sensore fotografico per la visione notturna da 20 megapixel;

una sensore fotografico ultra-grandangolare da 16 megapixel;

frontalmente invece il sensore è da 32 megapixel.

La qualità è discreta per la fascia di prezzo che ricopre e soprattutto la fotocamera a visione notturna rappresenta un’ancora di salvezza in quelle occasioni in cui non c’è luce ambientale. Si tratta infatti di un sensore sensibile agli infrarossi ed è affiancata da un emettitore che si occupa di illuminare la scena. Per il resto non siamo di fronte a un camera phone ma qualche foto può risultare piacevole. Di seguito alcune foto scattate con Doogee V30.

Batteria & Autonomia

Doogee V30 pesa oltre 300 grammi ed il motivo è molto semplice: la batteria. Il modulo installato su questo smartphone è da ben 10.800 mAh ed è in grado di offrire tra 2 e 3 giorni di utilizzo attivo con un totale di circa 10-12 ore di display acceso.

Grazie al supporto alla ricarica rapida da 66W, e all’alimentatore presente in confezione, i tempi di ricarica sono giusti: poco più di 1 ora per passare da 0 a 100, valore non scontato su prodotti di questo tipo.

In conclusione

Doogee V30 è uno smartphone rugged che sorprende, come abbiamo indicato nel titolo. In genere gli smartphone di questa categoria presentano un display di discreta qualità, prestazioni sottotono e un comparto fotografico scadente. In questo caso ci troviamo di fronte a uno smartphone degno di questo nome che non solo offre uno schermo ad alto refresh rate e di qualità ma anche una fluidità di alto livello. Insomma è piacevole da utilizzare e utile per la finalità principale per cui è stato pensato: poterlo utilizzare anche in situazioni più estreme e con meno cautela, essendo appunto ultra resistente. Un prodotto decisamente indicato ai più sbadati, il principale compromesso (come con altri prodotti) è giusto nell’ergonomia.

Doogee V30 è disponibile su AliExpress e DoogeeMall al prezzo di listino di 399$, in offerta a 279$ nel periodo di lancio tra il 22 e il 23 dicembre 2022. Un prezzo, quest’ultimo, decisamente allettante.