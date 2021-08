Al più recente dei rugged phone di DOOGEE spetta anche un particolare riconoscimento. DOOGEE V10 è infatti il primo smartphone dotato di connettività 5G del brand cinese, che si mette dunque in pari con la concorrenza. Manca ancora qualche settimana alla commercializzazione effettiva ma possiamo già fare la conoscenza con uno smartphone che sulla carta sembra essere molto interessante.

DOOGEE V10, il rugged phone 5G

Pur essendo un rugged phone, DOOGEE V10 è uno smartphone con un design che non basa solo alla sostanza ma che cura l’apparenza. Grazie alla tecnologia punch hole lo smartphone è dotato di cornici laterali ridotte, mentre quella superiore e inferiore sono comunque inferiori rispetto alla maggior parte dei modelli simili.

Lo smartphone è dotato di uno schermo HD+ (720 x 1560) da 6,39 pixel, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, particolarmente resistente ai graffi e alle cadute. Sotto la scocca, protetta soprattutto agli angoli, troviamo un MediaTek Dimensity 700, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2.

Curato anche il comparto fotografico, col tre sensori posteriori ai quali si affianca un sensore a infrarossi per la misurazione della temperatura. Una soluzione molto comoda, soprattutto in questo periodo segnato dalla pandemia. Al sensore principale da 48 megapixel si affiancano un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel per i ritratti e due flash LED. Nella parte frontale trova invece posto un sensore da 16 megapixel per selfie di buona qualità.

Di alto livello la connettività, grazie al supporto alle reti 5G, 4G/LTE, WiFi e Bluetooth. È presente anche la tecnologia NFC, sempre più importante per i pagamenti in mobilità e il sistema GPS supporta i quattro standard principali, per garantire la massima precisione su tutto il globo. Lo sblocco del dispositivo è assicurato a un lettore di impronte posizionato sul frame laterale appena al di sotto del pulsante di accensione/sblocco.

DOOGEE ha curato in maniera molto particolare la disposizione delle otto antenne, al fine di garantire la migliore ricezione indipendentemente dall’orientamento dello smartphone. Una delle antenne è inoltre dedicata al gaming, posizionata sul lato per garantire un’ottima ricezione anche con lo smartphone orientato in modalità ritratto.

Uno dei problemi degli smartphone con modem 5G è il maggior consumo rispetto ai modelli 4G ma DOOGEE V10 non pone problemi, grazie a una batteria da ben 8.500 mAh, in grado di garantire un’autonomia di tutto rispetto e almeno due giorni di uso molto intenso. E la ricarica rapida a 33 watt permette di fare il pieno della batteria in tempi particolarmente ridotti.

DOOGEE V10 sarà in vendita a partire dal 23 agosto su AliExpress a un prezzo che non è ancora stato comunicato. Potete partecipare a un sondaggio per vincere un V10, ma potete anche sfidare la sorte e provare a vincere uno dei 15 premi in palio nel giveaway. I premi includono cinque DOOGEE V10, 5 smartwatch CR1 e 5 smartphone S35.

