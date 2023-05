L’esperienza meteo su Android nel corso del 2021 ha ricevuto un importante aggiornamento in fatto di design, in quanto il linguaggio Material You all’epoca andava diffondendosi tra le varie applicazioni di Google ma, a quanto pare, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ritiene che sia arrivato il momento di un altro cambio di interfaccia.

Google Weather, una delle funzionalità offerte agli utenti di App Google, sta cambiando nuovamente interfaccia, in particolare per quanto riguarda i suoi elementi e ovviamente il linguaggio di design scelto è sempre Material You.

Come cambia Google Weather su Android

Allo stato attuale l’esperienza meteo è basata su tre schede principali (Oggi, Domani, 10 giorni) che gli utenti hanno la possibilità di scorrere per avere ulteriori informazioni e che, ad ogni modo, sono progettate per fornire subito una panoramica generale.

Questa riprogettazione, pubblicata su Twitter da un membro di Google nelle scorse ore, pare sia basata su un singolo feed principale, che inizia con una barra di ricerca a forma di pillola che mostra la posizione che viene visualizzata (probabilmente supporta il tema scuro).

Subito sotto questa barra vi è la sezione “Ora”, con la temperatura attuale e quella percepita, la situazione meteo, le temperature massima e minima previste, il tutto con sullo sfondo un’illustrazione di Froggy.

A seguire vengono visualizzate una sezione con la “previsione oraria” scorrevole e una sezione con le “previsioni a 10 giorni”, che include le informazioni relative alla temperatura massima e minima.

La speranza è che sia possibile toccare ciascun elemento per visualizzare ulteriori statistiche (come, ad esempio, le informazioni sul vento e quelle relative all’alba e al tramonto).

A seguire l’attuale interfaccia (a sinistra e al centro) e quella con il nuovo design (a destra):

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova interfaccia, che dovrebbe essere ancora in fase di test interno, sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. Staremo a vedere.