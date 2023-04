Google Pixel 7 Pro e OnePlus 11 sono smartphone che nell’immaginario di molti appassionati risveglieranno ricordi romantici e in effetti, nel passato, OnePlus è stata l’unica vera alternativa all’universo Nexus e Pixel. Il motivo principale era uno, il software, in entrambi i casi basato sulla versione pura di Android, senza tante funzioni o orpelli che andassero ad appesantire l’esperienza d’uso: velocità pura, prestazioni e personalizzazione.

Ne è passata di acqua sotto i ponti ed entrambi i mondi, quello dei Pixel e quello dei “Flagship Killer” si sono molto imborghesiti, evoluti verso un concetto meno nerd e più pop. Per Google questo ha significato cominciare a fare sul serio con il marketing e con i prodotti, più curati, belli e interessanti per l’utente comune, con un software sempre più raffinato e intelligente; per OnePlus il processo è passato per la fusione con OPPO e per l’abbandono, con non pochi mal di pancia, della Oxygen OS, in favore di una versione mascherata della ColorOS.

OnePlus e Google arrivano al nostro incrocio da strade diverse ma con una buona forma, i Pixel dopo due anni sulla cresta dell’onda e OnePlus dopo il rinnovato slancio ottenuto proprio dall’apprezzato OnePlus 11.

Google Pixel 7 Pro vs OnePlus 11

Perché scegliere Google Pixel 7 Pro

L’abbiamo già detto e ripetuto in molte occasioni, i Pixel sono smartphone dal rapporto qualità prezzo inarrivabile per la maggior parte della concorrenza, il 7 Pro si è mangiato fior fior di flagship grazie alla sua completezza hardware e alla sua esperienza d’uso fluida e sempre piacevole. E’ da preferire al suo contendente per il miglior comparto fotografico, la presenza della ricarica wireless e la certificazione IP68 contro acqua e polvere, come detto, non gli manca nulla.

Vai alla recensione di Google Pixel 7 Pro

Perché scegliere OnePlus 11

Che sorpresa OnePlus, con l’undicesima generazione è tornata davvero ai fasti di un tempo e per la prima volta possiamo dire che la nuova OxygenOS ha un suo perché. Certo bisogna dimenticarsi i vecchi smartphone OnePlus con la proverbiale velocità rispetto alla concorrenza ed un software minimalista, ma amen, la vita va avanti e questo OnePlus 11 si è rivelato davvero un prodotto valido a 360 gradi, capace per l’appunto di giocarsela con un’istituzione come Pixel 7 Pro, bravi!

Vai alla recensione di OnePlus 11