Nokia ha da poco annunciato in Italia la disponibilità del Nokia C32, un nuovo smartphone Android di fascia bassa presentato lo scorso 25 febbraio che punta ad offrire un discreto comparto fotografico al di sotto dei 150 euro.

Rispetto al predecessore Nokia C31, lui torna a dimensioni “umane” (anche se le cornici che circondano il display sono decisamente spesse) e offre una fotocamera principale da 50 megapixel per la prima volta su uno smartphone della serie C. Scopriamo tutti i dettagli.

Nokia C32 arriva in Italia

Come anticipato in apertura Nokia C32 non è una novità assoluta. Si tratta, infatti, di uno smartphone annunciato lo scorso 25 febbraio in compagnia di altri due modelli di fascia bassa, Nokia G22 e Nokia C22.

Nokia C32 è la diretta evoluzione del C31 lanciato lo scorso settembre. Dal punto di vista estetico, rispetto al predecessore propone dimensioni più umane grazie al display che scende da 6,75 pollici a 6,5 pollici (mantenendo però la tecnologia IPS LCD, la risoluzione HD+ e il refresh rate a 60 Hz), pur mantenendo le cornici cicciotte (specie il mento) attorno ad esso.

Dal punto di vista costruttivo, lo smartphone guadagna il retro in vetro (in luogo della plastica) e, nonostante Nokia lo indichi come resistente agli schizzi e alla polvere, non possiede alcuna certificazione IP. Riprendendo quanto detto da HMD Global in fase di presentazione, alla pari dei nuovi smartphone della serie C, anche C32 offre una resistenza superiore nei test di caduta rispetto alla concorrenza (anche se non vi sono dettagli ulteriori sui test effettuati).

Passando alla scheda tecnica, Nokia C32 è plasmato attorno ad un modesto SoC Unisoc a 22 nm con CPU octa-core e GPU PowerVR IMG8322, affiancato da 3 o 4 GB di RAM (espandibili tramite Virtual RAM di altri 3 GB) e da 64 GB di spazio di archiviazione (memorie lente, eMMC 5.1). Niente di particolare nemmeno il resto delle specifiche, sia per quanto concerne la connettività che per quanto concerne l’audio (che è mono, anche se troviamo il jack audio da 3,5 mm).

Dove Nokia C32 vuole dire la sua, in correlazione con la fascia di prezzo in cui viene proposto, è il comparto fotografico. È vero che rispetto al predecessore rinuncia ad un sensore (inutile peraltro) e offre un comparto doppio invece che triplo; tuttavia, il sensore principale da 50 megapixel con autofocus potrebbe dire la sua. Ad affiancarlo, troviamo un sensore macro da 2 megapixel. All’anteriore, in un notch a goccia, troviamo una fotocamera da 8 megapixel.

Chiude il pacchetto una generosa batteria da 5000 mAh (si ricarica solo a 10 W) che, unita al SoC abbastanza parco e al sistema operativo che regala un’esperienza molto vicina all’esperienza “stock” di Android 13, dovrebbe garantire fino a 3 giorni di utilizzo con una singola ricarica (sfruttando anche la funzione Super Battery Saver, in grado di prolungare ulteriormente l’autonomia).

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Nokia C32.

Dimensioni: 164,6 x 75,9 x 8,6 mm

x x Peso: 199,4 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), plastica (frame laterale)

(anteriore e posteriore), (frame laterale) Display: IPS LCD da 6,5” HD+ (720 x 1600 pixel, in 20:9) con refresh rate a 60 Hz

da (720 x 1600 pixel, in 20:9) con refresh rate a SoC: Unisoc SC9863A1 (22 nm) con CPU octa-core e GPU PowerVR IMG8322

(22 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 3 o 4 GB (con ulteriori 3 GB di Virtual RAM)

o (con ulteriori 3 GB di Virtual RAM) Spazio di archiviazione: 64 GB (eMMC 5.1), espandibili tramite scheda microSD (fino a 256 GB)

(eMMC 5.1), espandibili tramite scheda microSD (fino a 256 GB) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale da 50 MP con AF Sensore macro da 2 MP Registrazione video fino al 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP

Audio: mono (singolo altoparlante), jack audio da 3,5 mm

(singolo altoparlante), Reti mobili: 4G /3G/2G

/3G/2G Connettività: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n, single-band), Bluetooth 5.2 (A2DP), GPS , Radio FM , USB Type-C 2.0

(802.11 b/g/n, single-band), (A2DP), , , Sensori: accelerometro , prossimità , luce ambientale

, , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10 W

da con supporto alla ricarica cablata a Sistema operativo: Android 13 (garantiti due anni di aggiornamenti trimestrali)

Disponibilità e prezzi del Nokia C32

Il nuovo Nokia C32 è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore finlandese dove viene proposto in tre colorazioni, Charcoal, Autumn Green e Beach Pink, e in due diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 3+64 GB al prezzo di 129,00 euro (al momento della stesura dell’articolo risulta tuttavia “esaurito” in questa configurazione di memoria)

al prezzo di (al momento della stesura dell’articolo risulta tuttavia “esaurito” in questa configurazione di memoria) Configurazione 4+64 GB al prezzo di 149,00 euro

Nokia continua a puntare forte sui dispositivi di fascia bassa e tutti i miglioramenti rispetto al predecessore confermano l’impegno del produttore finlandese sulla “democratizzazione” della tecnologia. Sebbene al momento della stesura dell’articolo il dispositivo non risulti ancora disponibile su Amazon, è molto probabile che a breve sarà acquistabile anche tramite il colosso dell’e-commerce e presso i principali rivenditori dell’elettronica di consumo.

