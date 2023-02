HMD Global, dopo qualche mese di pausa, si prepara a rinnovare la gamma di smartphone Nokia. In occasione del Mobile World Congress 2023, infatti, l’offerta di smartphone dello storico brand finlandese sarà aggiornata con l’arrivo di tre nuovi smartphone.

Si tratta di tre nuove soluzioni economiche che si caratterizzeranno per un focus sull’autonomia e sulla riparabilità, andando a posizionarsi nella fascia bassa del mercato con un impatto, molto probabilmente, minimo sulle vendite complessive del marchio Nokia nel corso dei prossimi mesi, almeno in Europa.

I nuovi smartphone annunciati da HMD Global in occasione del Mobile World Congress 2023 sono Nokia G22, C32 e C22. Ecco le prime informazioni sui nuovi smartphone.

Debuttano i nuovi Nokia G22, C32 e C22

La nuova gamma di smartphone Nokia è pronta al debutto. HMD Global ha svelato i nuovi G22, C32 e C22. Si tratta di tre nuovi smartphone di fascia bassa, realizzati con l’obiettivo di garantire durabilità e riparabilità oltre che un’autonomia ben superiore alla media.

Sono lontani, quindi, i tempi in cui HMD Global tentava un rilancio serio di Nokia nella fascia alta del mercato. La nuova realtà del brand viene confermata, ancora una volta, da questa tripletta di smartphone, pronti a debuttare sul mercato nel corso della primavera. Ad inizio 2023, ricordiamo, Nokia aveva presentato il C12, un altro modello di fascia bassa.

Il primo modello in arrivo è il Nokia G22. Si tratta di uno smartphone dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, notch e refresh rate di 90 Hz. A proteggere il display ci sarà il Gorilla Glass 3. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Unisoc T606, chip Octa-Core proposto già da diversi smartphone di fascia bassa nel corso degli ultimi mesi.

Sul mercato, lo smartphone arriverà in varie combinazioni di RAM e storage (in base al mercato di commercializzazione) fino ad un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Da notare la presenza di una batteria da 5.050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20 W. A completare la scheda tecnica, il Nokia G22 propone una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e due sensori secondari da 2 Megapixel ed un sensore di impronte digitali posteriore.

Lato software sembrerebbe esserci Android 12 di serie anche se manca una conferma ufficiale. Nel comunicato di presentazione, in ogni caso, per il G22 vengono garantiti due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il progetto è realizzato in collaborazione con iFixit e HMD Global parla di un “design riparabile”. L’azienda garantirà un accesso facilitato ai componenti di ricambio e ai tool e alle informazioni per la riparazione. Occhio anche alla sostenibilità con una scocca posteriore realizzata in plastica riciclata al 100%. Per il Nokia G22 ci sarà una garanzia estesa di tre anni senza costi aggiuntivi.

Tra le novità di casa Nokia c’è anche il Nokia C22. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che arriverà sul mercato con Android 13 Go Edition. Il dispositivo può contare sul SoC Unisoc 9863A1 a cui si affiancheranno fino ad un massimo di 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh (con ricarica solo da 10 W) in grado di garantire un’autonomia elevata.

Lo smartphone presenta un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ ed una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 Megapixel e sensore secondario da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 8 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali oltre alla certificazione IP52. Da notare un telaio in metallo con il resto della scocca realizzato in policarbonato.

Una diretta evoluzione del Nokia C22 è, invece, il Nokia C32. Lo smartphone riprende le stesse specifiche del fratello minore andando però ad introdurre alcuni elementi aggiuntivi come il sensore principale della doppia fotocamera posteriore che sale fino a 50 Megapixel. Cambia anche la dotazione di memoria RAM che, con il C32, potrà arrivare fino ad un massimo di 4 GB di RAM invece che 3 GB.

In fase di presentazione, HMD Global ha rilasciato ulteriori dettagli in merito ai nuovi smartphone Nokia della serie C, evidenziando una resistenza superiore nei test di caduta rispetto alla concorrenza (ma non è chiaro chi abbia realizzato questi test e quali siano gli smartphone messi a confronto).

Viene, inoltre, posto l’accento su funzionalità software aggiuntive come la possibilità di sfruttare l’estensione della memoria RAM con fino ad un massimo di 3 GB di RAM virtuale e la funzione Super Battery Saver in grado di prolungare l’autonomia. Sempre per quanto riguarda il software, inoltre, per gli smartphone della serie C di Nokia vengono garantiti due anni di patch di sicurezza mentre non sono state rilasciate informazioni sul supporto software relativo agli aggiornamenti del sistema operativo.

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone Nokia arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane. Il lancio, infatti, è programmato per la primavera, probabilmente già a partire dalla seconda metà del mese di marzo, almeno in alcuni mercati. Il nuovo Nokia G22, il modello più completo del trio, è atteso sul mercato con un prezzo di listino di partenza di 179 euro (la variante base sarà da 4 + 64 GB) con colorazioni Meteor Grey e Lagoon Blue.

Per quanto riguarda il Nokia C22, invece, si partirà da 109 euro, prezzo relativo alla variante 2+64 GB. In arrivo ci sarà anche una versione 3+64 GB che costerà qualche euro in più. Le varianti cromatiche sono due: Midnight Black e Sand. Il Nokia C32, invece, arriverà sul mercato nelle versioni 3+64 GB e 4+128 GB. Il prezzo di partenza è di 129 euro mentre le colorazioni disponibili saranno Characoal, Autumn Green e Beach Pink. Ulteriori dettagli in merito al debutto in Italia dei nuovi smartphone potrebbero arrivare nei prossimi giorni.