MediaWorld lancia una nuova serie di offerte Sottocosto. A partire da oggi e fino al prossimo 14 di maggio, infatti, sarà possibile acquistare vari prodotti tech a prezzo scontato. Come da tradizione, anche con questa nuova serie di offerte c’è la possibilità di acquistare una lunga serie di smartphone Android beneficiando di un prezzo scontato.

Le offerte in corso sono particolarmente interessanti, con diversi sconti significativi da sfruttare. Tra gli sconti ci sono anche il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Ultra, attualmente protagonisti della promozione Cashback di Samsung che garantisce un rimborso dopo l’acquisto fino a 300 euro.

Vediamo, quindi, tutte le migliori proposte del nuovo Sottocosto di MediaWorld per chi vuole cambiare smartphone e cerca un nuovo modello da comprare a prezzo ridotto.

Tanti smartphone Android in offerta con il Sottocosto di MediaWorld

Prende il via il nuovo Sottocosto di MediaWorld con tante offerte da sfruttare per acquistare un nuovo smartphone. Le opzioni su cui puntare sono diverse. Per un quadro completo in merito ai modelli in sconto potete fare riferimento direttamente al link che trovate a fine articolo e che vi condurrà alla pagina dedicata alla promozione, valida fino al prossimo 15 maggio, sia online che in alcuni negozi.

Segnaliamo, come prima cosa, la possibilità di acquistare il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Ultra in offerta, beneficiando della promozione cashback che garantisce fino a 300 euro di sconto sotto forma di rimborso dopo l’acquisto (ecco i dettagli sulla promozione cashback di Samsung). Ecco i modelli in sconto e i relativi prezzi:

Ecco una selezione di offerte su smartphone Android da tenere in considerazione:

Ricordiamo che per gli smartphone venduti da MediaWorld è possibile accedere al finanziamento a tasso zero di Findomestic (la pratica può essere conclusa direttamente online). In alternativa, è anche possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Acquistando lo smartphone desiderato online, inoltre, è anche possibile optare per il ritiro gratuito in negozio. Su tutti i prodotti, inoltre, c’è la possibilità di aggiungere varie coperture assicurative.

Per un quadro completo sulle nuove offerte del Sottocosto di MediaWorld (su smartphone Android ed altri prodotti) vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina della promozione, linkata qui di seguito.

>> Scopri le offerte del Sottocosto di MediaWorld <<