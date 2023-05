Files di Google introduce la sezione “Important”, una sorta di versione migliorata della già nota Cartella di sicurezza, nella quale è possibile da qualche anno riporre i file e i dati più sensibili. Rispetto a quest’ultima, la nuova tab risulta può essere protetta anche da autenticazione biometrica e non solo da PIN o sequenza. Vediamo come funziona.

Files di Google lancia una nuova sezione per i file più importanti

Avevamo parlato della nuova tab dedicata ai file importanti già un paio di mesi fa, ma ora possiamo dargli un’occhiata più da vicino visto che è stata concretamente introdotta all’interno dell’app. Files di Google accoglie la sezione “Important”, un posto sicuro dove riporre i documenti più importanti e sensibili per tenerli protetti con autenticazione biometrica. La Cartella di sicurezza, già disponibile da qualche anno, permette qualcosa di simile, ma con PIN o sequenza. Quest’ultima non viene sostituita dalla nuova tab, che gli si affianca.

Accessibile tramite la barra inferiore, la novità consente di proteggere con impronta digitale file importanti come numeri di carte di pagamento, passaporti, documenti e non solo. Come potete vedere negli screenshot qui sotto (pubblicati dal canale Telegram Google News), la funzione consente di importare file manualmente, di scansionare documenti con la fotocamera oppure di sfruttare una ricerca automatica dei file più importanti salvati nella memoria dello smartphone.

Ci sono però brutte notizie: per il momento sembra che la nuova sezione riservata di Files di Google sia purtroppo disponibile solo in India. Ci aspettiamo un allargamento a livello globale nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci e a tenere aggiornata l’app alla versione più recente tramite il Google Play Store.

