Uno dei principali timori di chi è solito condividere spesso il proprio smartphone con altre persone è quello che file personali e importanti possano essere per errore eliminati o condivisi e per provare a risolvere tale problema il team di Google ha lanciato nelle scorse ore una nuova feature di Files di Google chiamata Safe Folder.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di una “cartella sicura” che può contare su un sistema di crittografia con PIN a 4 cifre che protegge i documenti, le immagini, i video e i file audio importanti dall’apertura o dall’accesso da parte di altri.

Files di Google diventa ancora più sicura

Safe Folder viene bloccata in modo sicuro non appena si esce dall’app Files di Google, quindi non è possibile accedere al suo contenuto quando l’app è in background e, come garanzia di sicurezza aggiuntiva, chiederà di nuovo il PIN al rientro.

Il team di Google ha reso noto che la feature Safe Folder è stata rilasciata in versione beta nelle scorse ore e nelle prossime settimane sarà estesa ad un quantitativo più grande di utenti.

Files di Google può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: