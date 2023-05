A partire da oggi, tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone rugged possono prendere in considerazione il nuovo Nokia XR21, il nuovo modello della casa HMD Global, pensato per resistere a diverse condizioni di utilizzo, anche le più difficili. Ma partiamo con ordine e vediamo tutto ciò che c’è da sapere, partendo dalle specifiche tecniche complete e ufficiali, passando per le immagini del dispositivo e arrivando ai prezzi.

Nokia XR21 è uno smartphone adatto anche alle condizioni più difficili

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che mostravano le presunte immagini e le specifiche tecniche, Nokia ha finalmente svelato il Nokia XR21, un telefono progettato per resistere alle situazioni più estreme senza rinunciare a prestazioni di buon livello. Partiamo dall’aspetto che rende questo nuovo smatphone diverso dagli altri: la sua anima rugged. Impermeabile e realizzato secondo gli standard militari MIL-STD-810H e IP68, il Nokia XR21 è anche conforme allo standard IP69K, garantendo così una protezione completa contro cadute, polvere, acqua e sollecitazioni tipiche della vita quotidiana.

Nonostante debba sopportare sollecitazioni di vario tipo, il nuovo Nokia XR21 si distingue per il suo design elegante e robusto, con uno chassis in alluminio riciclato al 100% e, come è lecito aspettarsi da un prodotto del genere, materiali resistenti all’usura. Il display da 6.49 pollici FHD+ è protetto dal prestante e di recente produzione Corning Gorilla Glass Victus e offre una frequenza di aggiornamento di ben 120 Hz, garantendo così immagini fluide e dettagliate. Un aspetto distintivo da tenere in considerazione è la presenza di due pulsanti programmabili, pensati per facilitare l’accesso alle funzioni più utilizzate; questa funzione si rivela particolarmente utile, per tutti quegli utenti che, ad esempio, hanno le mani impegnate o sono impossibilitati ad interagire con il display per via del proprio lavoro.

Sotto la scocca, Nokia XR21 è alimentato dal chipset Snapdragon 695 5G e offre il sistema operativo Android 12, con la promessa di tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Sul fronte fotografico, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel affiancata da un sensoe ultra-grandangolare da 8 megapixel. Sebbene l’ottica ZEISS fosse presente sugli precedenti modelli, Nokia ha deciso di non includerla nell’ultima iterazione di questo smartphone. Buone notizie invece per quanto riguarda la fotocamera frontale, che è passata da 8 a 16 megapixel. Le buone notizie non finiscono qui: la batteria da 4.800 mAh di questo modello rappresenta un netto miglioramento rispetto alla precedente versione da 4.630 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 33 W, anche se la ricarica wireless, disponibile sul Nokia XR20 (qui la nostra recensione), non è presente in questo modello.

Tuttavia, nonostante alcune rinunce controbilanciate da specifiche migliorate, questo nuovo smartphone rugged mantiene alcune caratteristiche apprezzate dagli utenti come il jack audio da 3,5 mm, gli altoparlanti stereo e l’audio spaziale OZO.

La scheda tecnica di Nokia XR21

Ed ora elenchiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo smartphone rugged di Nokia.

Dimensioni: 168.0 × 78.58 × 10.45 mm

168.0 × 78.58 × 10.45 mm Peso: 231 grammi

231 grammi Materiali: scocca totalmente in alluminio, resistente all’usura

scocca totalmente in alluminio, resistente all’usura Certificazioni: Resistente all’acqua, alla polvere e alle cadute (IP68 / IP69K), certificato MIL-STD 810H

Resistente all’acqua, alla polvere e alle cadute (IP68 / IP69K), certificato MIL-STD 810H Display: FHD+ da 6,49 pollici (2400×1080 pixel), rapporto di aspetto 20:9, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, fino a 550 nits di luminosità, compatibilità con mani e guanti bagnati, protezione Corning Gorilla Glass Victus

FHD+ da 6,49 pollici (2400×1080 pixel), rapporto di aspetto 20:9, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, fino a 550 nits di luminosità, compatibilità con mani e guanti bagnati, protezione Corning Gorilla Glass Victus SoC: Qualcomm Snapdragon 695 (8 nm), CPU octa-core (2,2GHz x 2 + 1,8GHz x 6 CPU Kryo 560), GPU Adreno 619L

Qualcomm Snapdragon 695 (8 nm), CPU octa-core (2,2GHz x 2 + 1,8GHz x 6 CPU Kryo 560), GPU Adreno 619L Memoria: 6 GB di RAM (LPDDR4x)

6 GB di RAM (LPDDR4x) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Fotocamere posteriori: sensore principale da 64 MP con apertura ƒ/1.79, fotocamera ultra-wide da 8MP con apertura f/2.2, flash LED

sensore principale da 64 MP con apertura ƒ/1.79, fotocamera ultra-wide da 8MP con apertura f/2.2, flash LED Fotocamera frontale: 16 MP con apertura f/2.45

16 MP con apertura f/2.45 Audio: stereo, Extra loud Stereo speakers (96dB), OZO Playback, jack audio da 3.5mm

stereo, Extra loud Stereo speakers (96dB), OZO Playback, jack audio da 3.5mm Reti mobili: Dual SIM (2 Nano-SIM)

Dual SIM (2 Nano-SIM) Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2 × 2 MiMo, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou / QZSS / NavIC, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2 × 2 MiMo, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou / QZSS / NavIC, USB Type-C Sensore di impronte digitali: montato lateralmente, 2 pulsanti di accesso rapido personalizzabili

montato lateralmente, 2 pulsanti di accesso rapido personalizzabili Batteria: 4.630 mAh con ricarica rapida a 30 W

4.630 mAh con ricarica rapida a 30 W Sistema operativo: Android 12

Disponibilità e prezzi di Nokia XR21

Nokia XR21 è disponibile nei colori Midnight Black e Pine Green e ha un prezzo di 499.99 sterline (566 euro circa al cambio attuale) per l’unica configurazione disponibile da 6 + 128 GB. Secondo quanto comunicato dal produttore, verrà distribuito nel Regno Unito a partire da giugno, quindi è lecito aspettarsi una commercializzazione anche nel nostro Paese ad inizio o nel corso dell’estate. Vi terremo sicuramente aggiornati in merito.

