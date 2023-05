Google Foto è una delle applicazioni della suite di servizi offerti dall’azienda, permette agli utenti di salvare e tenere in ordine gli scatti effettuati con il proprio dispositivo, mettendo al contempo a loro disposizione tutta una serie di strumenti aggiuntivi. Qualche tempo fa abbiamo visto come Big G abbia deciso di distribuire su tutti i dispositivi Android una funzione precedentemente esclusiva degli smartphone Pixel, ovvero la Gomma magica di Google Foto.

Più di recente invece abbiamo visto come l’azienda sia già al lavoro su una nuova funzione da implementare sui prossimi flaghsip della serie Pixel 8, si tratta di una funzione simile a Photo Unblur ma orientata ai video e che permetterà, grazie alle potenzialità offerte dal machine learning, di rendere i nostri video più nitidi.

Come ben sapete Google Foto non è disponibile solo sugli smartphone tramite l’applicazione dedicata, ma vanta anche una versione accessibile da web; ora proprio questa versione sta offrendo ad alcuni utenti una nuova funzione in fase di test, introducendo una ricerca molto più potente.

La ricerca di Google Foto sul web supporta ora ricerche più complesse

La ricerca integrata in Google Foto è probabilmente una delle funzioni meno utilizzate del servizio, anche se ci consente di reperire scatti effettuati secondo alcuni parametri di ricerca in maniera semplice e veloce. Questa funzione è in via di potenziamento, alcuni utenti infatti hanno visto apparire nella versione web del servizio un avviso con la dicitura “Prova una ricerca più potente“.

Cliccando su Scopri di più Google ci spiega come utilizzare il nuovo strumento: in pratica è ora possibile effettuare una ricerca aggiungendo un aggettivo qualificativo ad un oggetto o ad un luogo per il quale vogliamo effettuare la ricerca; oltre a ciò, qualora tra i vostri scatti aveste taggato alcune persone, sarete ora in grado di effettuare una ricerca di quelle persone in determinati luoghi.

Attualmente la nuova funzione non sembra disponibile sulla versione mobile di Google Foto, effettuando però la medesima ricerca sul web vengono restituiti diversi risultati che rientrano in una nuova sezione “Più pertinente alla tua ricerca“, ordinati in base alla pertinenza con la ricerca effettuata anziché per data.

L’intento di Google con questa nuova funzione è quello di sperimentare “sempre nuovi modi per aiutare le persone a trovare e rivivere le proprie foto e video. Questo esperimento consente alle persone di cercare query più complesse per aiutarle a trovare più facilmente le foto e i video che stanno cercando”. Non è chiaro al momento se e quanto la nuova funzione verrà resa disponibile per tutti gli utenti sul web, così come per il momento non ci sono informazioni riguardo ad una possibile implementazione anche nella versione mobile; non ci resta che attendere per scoprire i piani di Google.

