Dopo avere lanciato la funzionalità Photo Unblur su Google Pixel 7, il team di sviluppatori di Google Foto si prepara a introdurre una funzione simile chiamata Video Unblur, la quale potrebbe fare il proprio esordio ufficiale con gli smartphone della serie Google Pixel 8.

Per quanto riguarda Photo Unblur, si tratta di uno strumento che sfrutta le capacità di apprendimento automatico del processore Google Tensor per rendere più nitide le immagini (e ciò vale sia per le foto catturate con uno smartphone Google Pixel che per quelle che provengono da una qualsiasi fotocamera).

Photo Unblur è rimasta una funzionalità esclusiva della serie Google Pixel 7 e la nuova generazione di smartphone del colosso di Mountain View potrebbe arrivare con un altro strumento simile, dedicato in particolare ai video.

Cosa sappiamo di Video Unblur di Google Foto

Analizzando una delle ultime versioni di Google Foto, lo staff di 9to5Google è riuscito ad abilitare l’interfaccia utente di Video Unblur, strumento che per il momento non ha alcun effetto evidente sui filmati (ciò probabilmente in quanto è ancora in fase di sviluppo).

Il suo obiettivo dovrebbe essere quello di rendere i video più nitidi grazie alle grandi potenzialità offerte dal machine learning.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire se questa funzionalità sarà effettivamente un’esclusiva della serie Google Pixel 8.

E sempre a proposito di Google Foto, gli sviluppatori sono al lavoro anche su una serie di effetti che gli utenti potranno applicare ai video (appariranno in una scheda chiamata Sovrapposizioni durante la modifica di un filmato).

Al momento questi effetti non funzionano ma i loro 14 nomi sono già disponibili nel codice dell’applicazione:

After School

B&W

Chromatic

Forward

Glassy

Golden

Moire

Multiply

Polaroid

Rainbow Rays

Reflect

RGB Pulse

Super 8

VHS

Anche con riferimento a questa funzionalità restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Google.

Potete scaricare Google Foto per Android dal Play Store attraverso il seguente badge: