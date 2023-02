Novità in arrivo per l’app Google Foto, la galleria degli smartphone di casa Google nonché la libreria di foto e video disponibile per qualsiasi smartphone, Android o iOS che sia, e accessibile anche da browser Web.

Qualche settimana fa vi avevamo parlato di una novità riguardante i backup di foto e video attraverso l’app, resi più semplici rispetto al passato. Ancora una volta, emergono novità in arrivo riguardanti la parte del backup di foto e video ma, nello specifico, hanno a che fare con la cartella protetta.

Google Foto: in arrivo una novità per la cartella protetta

Secondo quanto riportato sul canale Telegram Google News | En, Google è al lavoro per estendere le possibilità di backup di foto e video sul proprio account attraverso l’app Google Foto: presto, infatti, sarà possibile effettuare il backup anche del contenuto della “Cartella protetta.”

Per chi non lo sapesse, la “Cartella protetta” è una cartella di Google Foto protetta da password in cui l’utente può nascondere foto e video dalla libreria, mantenendoli comunque sul dispositivo.

Una delle principali caratteristiche di questa cartella è il fatto che i file multimediali inseriti in essa non vengono sottoposti a backup nel cloud sul vostro account Google: questo ha causato non pochi problemi ad alcuni utenti ignari di ciò (sebbene il colosso di Mountain View specifichi questo dettaglio) che hanno perso le loro foto e i loro video, che erano nascosti nella cartella protetta, durante il ripristino del proprio smartphone o il passaggio ad un nuovo dispositivo.

Come anticipato, questo dovrebbe presto cambiare: infatti, l’ultimo aggiornamento disponibile dell’app per Android (versione 6.23) ha aggiunto una pagina nascosta delle impostazioni che servirà proprio a gestire il backup di foto e video dalla “Cartella protetta” al cloud, consentendo così agli utenti di non doversi preoccupare dell’estrarre tali contenuti multimediali dalla cartella protetta per sottoporli al backup prima di un ripristino o un cambio di dispositivo per evitare i perdere i contenuti multimediali nascosti.

Questa nuova pagina delle impostazioni, nascosta nell’app Google Foto (e quindi non ancora accessibile a tutti) è mostrata di seguito. È molto probabile che questa possibilità verrà presto rilasciata a tutti gli utenti, o tramite un nuovo aggiornamento dell’app o tramite un aggiornamento lato server.

Come scaricare o aggiornare l’app su smartphone Android

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su smartphone che eseguono il sistema operativo Android di Google bisognerà rivolgersi, come consuetudine, al Google Play Store.

Effettuando un tap sul badge sottostante, verrete reindirizzati alla pagina dell’app e a quel punto potrete scaricarla, qualora non l’abbiate installata, o aggiornarla, qualora l’abbiate già installata e vi venga notificata la presenza di un aggiornamento.

