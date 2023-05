Il lancio di Motorola Razr 40 Ultra è imminente e ora è possibile mettere le mani su tutti gli sfondi e molti altri elementi tematici del prossimo smartphone pieghevole di Motorola e applicarli sul proprio dispositivo.

Come tutti i nuovi dispositivi, anche Motorola Razr 40 Ultra viene fornito con nuovi sfondi che ora è possibile scaricare e applicare su molti smartphone Android grazie al lavoro svolto dal team di XDA.

Gli sfondi di Motorola Razr 40 Ultra sono scaricabili

L’imminente smartphone Motorola viene fornito con un totale di 53 immagini statiche che includono 6 sfondi specifici, 36 sfondi comuni dell’interfaccia My UX e 11 sfondi per la modalità desktop. A seguire potete vedere alcune immagini e animazioni in anteprima.

Gli sfondi statici sono in formato JPG con risoluzioni variabili, quindi adattabili alla destinazione d’uso, mentre gli sfondi della modalità desktop hanno una risoluzione di 3840×2160 che dovrebbe essere più che sufficiente per qualsiasi display 4K. Per applicare le animazioni potrebbe essere necessaria qualche nozione di modding.

Vale la pena specificare che le immagini mostrate in galleria sono in bassa risoluzione, quindi è necessario scaricarle dal link sottostante per apprezzarle alla massima qualità.

download sfondi Motorola Razr 40 Ultra

