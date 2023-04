In attesa del lancio ufficiale di Motorola Razr 40 Ultra, il nuovo smartphone pieghevole di Motorola continua ad essere protagonista di apparizioni in Rete e nelle scorse ore è stato pubblicato quello che dovrebbe essere il materiale marketing.

Le immagini in questione ci permettono di osservare anche quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone pieghevole di Motorola (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), incluse tre della quattro colorazioni in cui dovrebbe essere lanciato.

Cosa sappiamo di Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe presentare il suo ormai classico design iconico con delle opportune modifiche, in modo da essere più grande e luminoso rispetto alla precedente generazione.

Da chiuso il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe allinearsi perfettamente con i suoi bordi superiore e inferiore, in modo da garantire agli utenti un aspetto molto elegante e la sua scocca dovrebbe essere leggera e capace di resistere all’acqua.

Motorola Razr 40 Ultra non dovrebbe avere un’isola per la fotocamera ma due anelli con un flash LED (un sensore dovrebbe essere ultra grandangolare e con risoluzione da 13 megapixel mentre l’altro dovrebbe essere un sensore macro), a cui si dovrebbe aggiungere una fotocamera frontale per i selfie.

Nella parte esterna dovrebbe trovare spazio un display p-OLED da 3,6 pollici, che offrirà agli utenti varie funzionalità, come la possibilità di essere usato come tastiera per rispondere alle notifiche o per la gestione della riproduzione dei contenuti multimediali.

Il display interno dovrebbe essere un pannello p-OLED da 6,9 pollici con refresh rate a 165 Hz, supporto HDR10+ e DCI-P3. Stando a quanto si apprende, dovrebbe avere un foro al centro per la fotocamera, i quattro bordi curvati e cornici spesse su tutti e quattro i lati.

Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe poter contare anche su una speciale cerniera per rendere il suo display praticamente senza pieghe, in modo da garantire un’esperienza tattile senza soluzione di continuità.

Ed ancora, tra le altre caratteristiche vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una batteria da 3.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida TurboPower a 30 W), grandi altoparlanti stereo con Motorola Spatial Sound e Dolby Atmos Audio, quattro colorazioni (tra cui Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta) e Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore.