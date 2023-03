In attesa del lancio ufficiale di Google Pixel Tablet, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua a lavorare all’ottimizzazione delle varie applicazioni dell’azienda per i dispositivi dotati di grandi schermi, in modo che quando arriverà il momento dell’esordio sul mercato il tablet possa contare su un insieme di app pronte a sfruttare al meglio le sue potenzialità.

E così nelle scorse ore in Rete è apparso uno screenshot di un’altra delle applicazioni ottimizzate da Google per i device con ampi schermi, ossia Google Keep, catturato proprio su Google Pixel Tablet.

Ecco Google Keep su Google Pixel Tablet

Con un post sul blog ufficiale, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha annunciato la disponibilità di un nuovo widget di Google Keep per i dispositivi basati su Android.

Il widget in questione consente di avere sulla schermata principale una singola nota, con la quale sarà possibile interagire, il tutto senza la necessità di aprire l’applicazione.

Inoltre, le note e gli elenchi rifletteranno tutti i colori di sfondo e i promemoria presenti nell’app Keep e un’icona collaboratore apparirà nella parte inferiore della nota per indicare se si tratta di una nota condivisa tra due o più persone.

Ebbene, per mostrare questa novità il team di Google ha pubblicato uno screenshot proveniente proprio da Google Pixel Tablet, con il launcher ottimizzato per sfruttare il suo ampio schermo (con At a Glance nell’angolo in alto a sinistra e la barra di ricerca posizionata nel dock):

Se per il Google Pixel Tablet probabilmente bisognerà attendere il Google I/O 2023, per questo nuovo widget sarà sufficiente avere pazienza solo per qualche giorno: il suo rilascio è già stato avviato ed entro due settimane sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e con Google Account personale.

Google Keep per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: