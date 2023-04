Il mondo dei podcast è sempre in continua espansione, e proprio per questo motivo in queste ore YouTube Music ha annunciato l’arrivo dei podcast all’interno della sua piattaforma di streaming musicale, offrendo agli utenti la possibilità di accedere ai loro programmi audio preferiti direttamente dall’app. Questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di ascoltare i podcast in modalità on-demand e offline, con la possibilità di passare rapidamente con un click dalla versione audio a quella video del programma mentre si utilizza YouTube Music.

Anche su YouTube Music arrivano i podcast

L’annuncio dell’arrivo dei podcast su YouTube Music è stato fatto per la prima volta durante l’Hot Pod Summit dei colleghi di The Verge a febbraio, e la novità sta arrivando gradualmente agli utenti, come di consuetudine per Google. Come è possibile osservare dalla gif condivisa dall’account ufficiale del team di YouTube su Twitter (la trovate in basso), l’app YouTube Music avrà una scheda dedicata ai podcast in alto (in questo articolo potete osservare un’anteprima dell’interfaccia dei podcast), che farà compagnia a quelle relative alle categorie musicali consigliate, dove gli utenti potranno sfogliare gli spettacoli in formato audio che prima erano limitati esclusivamente all’app principale di YouTube. È importante sottolineare che il team di YouTube abbia pensato proprio a tutti: come confermato dall’azienda stessa, oltre ad aver riproposto, come già accade per la musica, la possibilità di cambiare istantaneamente tra la versione audio e video anche per i podcast, ha esteso anche il supporto per l’ascolto in background gratuitamente senza la necessità di avere un abbonamento Premium in essere.

podcast creators🎙, welcome to @YouTubeMusic 🤩✨ podcasts uploaded to YouTube are now available for on-demand, offline & background listening on YouTube Music in the States 🇺🇸 all the info: https://t.co/2qIKHDbTzM

tips for podcast creators: https://t.co/yMW1ADyapZ pic.twitter.com/sqnGTZ52pm — TeamYouTube (@TeamYouTube) April 27, 2023

Questa nuova funzionalità rappresenta un’opportunità interessante per gli appassionati di podcast, in quanto, proprio come stanno facendo un po’ tutti i concorrenti del settore dello streaming musicale, consente loro di utilizzare un’unica app per ascoltare sia la musica che i propri podcast preferiti. Inoltre, è un modo per YouTube Music di competere con altri servizi di streaming come Spotify, che ha già una forte presenza nel mercato dei podcast, offrendo ai propri utenti una vasta gamma di spettacoli originali ed esclusivi. La stessa strategia è stata introdotta da relativamente meno tempo anche da Amazon Music, che dal suo arrivo in Italia sta cercando sempre più di fidelizzare un numero sempre maggiore di utenti per erodere quote di mercato ai concorrenti più affermati. Al momento non è chiaro se sin dal primo rilascio ufficiale siano inclusi podcast esclusivi per la piattaforma; ad ogni modo, è lecito aspettarsi che l’azienda abbia in programma un piano per proporre anche puntate esclusive in collaborazione con personaggi famosi nel mondo del web e dello spettacolo, con il fine di invogliare sempre più utenti a provare il proprio servizio.

La nuova funzione relativa podcast è già disponibile sull’app YouTube Music per iOS, Android e interfaccia web, anche se al momento solo per gli utenti residenti negli Stati Uniti. I piani di YouTube sono però ambiziosi e guardano con interesse al mercato globale: l’azienda prevede, infatti, di estendere la funzionalità ad altri paesi in futuro, dando così la possibilità a sempre più persone di beneficiare di questa comoda novità.

L’introduzione dei podcast su YouTube Music rappresenta un’ulteriore dimostrazione della volontà di YouTube di ampliare il proprio servizio di streaming musicale e offrire ai propri utenti una maggiore varietà di contenuti. Tuttavia, la concorrenza nel mercato dei podcast è già molto forte, con diversi servizi che offrono programmi esclusivi e contenuti originali per attirare nuovi utenti. Sarà interessante vedere come YouTube Music riuscirà a differenziarsi dalla concorrenza e ad attrarre nuovi utenti con i propri podcast. Tuttavia, gli appassionati di podcast possono essere felici di sapere che ora hanno un’altra opzione per ascoltare i loro spettacoli preferiti, direttamente dall’app di streaming musicale YouTube Music.

