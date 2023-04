Finora YouTube Music mostrava i testi delle canzoni in forma statica accedendo alla scheda centrale nella parte inferiore della schermata di riproduzione. Ora Google sta implementando i testi in stile karaoke nell’app per Android.

L’app YouTube Music inizia a ricevere i testi in tempo reale

Dopo i test iniziati alla fine dello scorso anno, il team di YouTube Music ha finalmente iniziato a distribuire la funzionalità dei testi in tempo reale su Android.

Rispetto a prima le dimensioni del testo sono notevolmente aumentate. La riga di testo corrente è evidenziata in bianco in sincronia con il brano in riproduzione e tutto il contenuto scorre automaticamente quando necessario. Qui sotto potete vedere la versione attuale e quella di prossima implementazione a confronto.

Questa funzionalità è visivamente simile a quanto offerto da altri servizi di streaming, tuttavia Google annunciò questa novità a ottobre quando iniziò la collaborazione con MusixMatch.

Attualmente i testi in tempo reale sono visibili solo da alcuni utenti dell’app YouTube Music e si spera che questa funzionalità un giorno diventerà disponibile anche sui dispositivi Nest Hub e Smart Display come il precedente servizio Google Play Music.

Il team di YouTube Music sta sperimentando anche la vista a griglia, l’interfaccia per i podcast e una nuova opzione per i brani riprodotti di recente.

