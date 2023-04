Manca ormai davvero poco alla presentazione ufficiale del prossimo smartphone di fascia media di Google, Pixel 7a dovrebbe infatti fare il suo debutto ufficiale il 10 maggio, in occasione dell’annuale conferenza Google I/O. Dello smartphone in questione abbiamo già avuto modo di intravedere diverse informazioni, di recente per esempio abbiamo potuto vedere alcune immagini stampa e alcune cover, poco prima invece i presunti prezzi di vendita e tempistiche di commercializzazione.

Oggi, grazie a due differenti fonti, abbiamo alcune conferme sulle caratteristiche vociferate dello smartphone in questione, nonché alcune nuove informazioni; scopriamo insieme cosa possiamo aspettarci dal prossimo Google Pixel 7a.

Ecco le presunte caratteristiche tecniche di Google Pixel 7a

La maggior parte delle informazioni che vi riportiamo oggi provengono dai colleghi di mysmartprice, che sono entrati in possesso di una serie di immagini promozionali di Pixel 7a, grazie alle quali abbiamo non solo alcune conferme sulle specifiche precedentemente trapelate, ma anche qualche nuova informazione; alcune conferme giungono anche dal leaker Yogesh Brar, che ha confermato alcune caratteristiche ai colleghi di 91mobiles.

Partiamo dal comparto fotografico, è ormai dato per certo che Pixel 7a riprenderà l’iconico design del comparto fotografico posteriore già visto sui fratelli maggiori, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con un sensore principale Sony IMX787 da 64 MP con OIS che dovrebbe restituire foto di una qualità mai vista su uno smartphone della serie A, accompagnato da una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP; rimanendo in tema fotocamere, anteriormente troverebbe posto un sensore da 10,8 MP.

Sotto il cofano, a muovere il tutto, dovrebbe esserci il processore proprietario Tensor G2 (lo stesso utilizzato su Pixel 7 e Pixel 7 Pro), insieme ad un chip di sicurezza Titan M2, il SoC sarà accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e tagli di archiviazione interna UFS 3.1 da 128 GB e 256 GB (non è chiaro al momento se entrambi disponibili ovunque o solo in alcuni mercati).

Un altro aggiornamento rispetto all’attuale generazione di smartphone di fascia media di Google sarebbe rappresentato dal display, dovrebbe trattarsi sempre di un pannello AMOLED da 6,1 pollici, ma con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Per quel che concerne la batteria ci sarebbe un’ulteriore novità, lo smartphone dovrebbe vantare un modulo da 4.400 mAh, teoricamente in grado di fornire autonomia sufficiente per coprire l’intera giornata, con ricarica cablata a 20 W e, per la prima volta su uno smartphone Google di fascia media, il supporto alla ricarica wireless (si vocifera a 5 W).

Insomma, lo smartphone che come visto dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni, blu, grigio e bianco, sembra aver migliorato alcuni degli aspetti che avevano fatto storcere il naso della community sul modello attualmente in commercio; non ci resta che attendere ulteriori fughe di notizie, che arriveranno sicuramente prima del 10 maggio, per scoprire qualcosa in più.

