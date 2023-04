Il conto alla rovescia per il 10 maggio, giorno in cui si terrà l’attesissimo keynote di Google I/O 2023, è ormai partito e anche il colosso di Mountain View inizia a scaldare i motori in vista del suo appuntamento annuale.

In occasione dell’annuncio dei risultati fiscali di Alphabet dell’ultimo trimestre, anche Sundar Pichai ha dimostrato di essere “bello carico” per l’evento del prossimo mese e ha deciso di fornire qualche piccola anticipazione su ciò che potremo attenderci dal colosso statunitense.

Sundar Pichai e le sue pillole su Google I/O 2023

In occasione di Google I/O 2023 il team del colosso di Mountain View condividerà aggiornamenti su come l’azienda sta utilizzando l’intelligenza artificiale nei suoi vari prodotti, inclusi ovviamente i dispositivi della gamma Google Pixel e fornirà dei dettagli su alcuni “nuovi entusiasmanti sviluppi per Android”.

Nelle ultime settimane in Rete si sono susseguite le indiscrezioni secondo cui l’intelligenza artificiale sarà una delle principali protagoniste di Google I/O 2023, evento in occasione del quale dovrebbero essere presentati alcuni prodotti molto attesi, come Google Pixel 7a, Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold.

Per quanto riguarda il sistema operativo mobile di Google, invece, i riflettori saranno puntati su Android 14, attesa prossima versione il cui rilascio ufficiale dovrebbe essere in programma per la parte finale dell’estate.

Sundar Pichai ha pubblicato su Twitter la seguente foto, che potrebbe contenere anche qualche inedito prodotto dell’azienda, come ad esempio il tanto chiacchierato Google Pixel Fold (potrebbe essere il telefono sfocato accanto al Chromebook argento):

In sostanza, chi deciderà di seguire l’evento del 10 maggio non dovrebbe correre il rischio di annoiarsi: tra vari nuovi dispositivi e le funzionalità studiate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View per rendere Android 14 capace di garantire un’esperienza ancora più ricca dell’attuale versione dell’OS, infatti, ci sarà da divertirsi.

