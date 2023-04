Da anni ormai i principali produttori di smartphone fanno a gara per rilasciare il dispositivo con le migliori performance in ambito fotografico, la fotografia mobile è infatti uno degli aspetti che più interessa agli utenti nel momento in cui devono scegliere un nuovo smartphone. Samsung non fa eccezione, anzi i suoi top di gamma sono quasi sempre tra i migliori camera phone in circolazione; con l’ultima famiglia Galaxy S23, specialmente con il modello Ultra, l’azienda coreana ha alzato il tiro per quanto riguarda l’hardware della fotocamera, equipaggiando il dispositivo in questione con un sensore primario da 200 MP (contro i 108 MP della precedente generazione).

Molti altri produttori, invece che aumentare i MP dei sensori, hanno iniziato ad utilizzare sensori più grandi, fino ad 1 pollice nei recenti flagship; ma c’è un aspetto che spesso e volentieri viene sottovalutato, ovvero l’ottimizzazione software. Google è il perfetto esempio di come il software della fotocamera, adeguatamente sviluppato e ottimizzato, sia in grado di restituire scatti finali notevoli anche con sensori non proprio recenti; pare che Samsung possa aver recepito il messaggio, visto che sulla futura serie Galaxy S24 potrebbero non esserci particolari aggiornamenti per quel che concerne l’hardware fotografico, ma decisi miglioramenti lato software.

Samsung potrebbe migliorare le performance fotografiche dei Galaxy S24 migliorando il software

Avevamo già visto, a inizio mese, alcune indiscrezioni secondo le quali il colosso coreano non avrebbe apportato particolari cambiamenti dal punto di vista dell’hardware fotografico sui futuri top di gamma Galaxy S24, nuove voci provenienti da Twitter sembrano in parte confermare quanto precedentemente ipotizzato.

The Galaxy S24 series / S24 Ultra in particular will get massive camera improvement. This will primarily be achieved through improved software. Test builds on S23 Ultra are promising so far. Also Z Flip 5 looks quite good in-person, Samsung has a new foldable bestseller.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 25, 2023

Come potete notare, stando a quanto riportato dal solitamente affidabile Yogesh Brar, i futuri flagship dell’azienda potranno vantare notevoli miglioramenti per quanto riguarda le fotocamere, questi miglioramenti non sarebbero però dovuti ad un aggiornamento dei sensori (non necessariamente almeno), quanto più ad una notevole ottimizzazione lato software.

Sempre su Twitter, Brar ha anche notato come alcune funzionalità viste nell’app della fotocamera Galaxy Enhance-X sarebbero a suo dire state sviluppate inizialmente proprio per i Galaxy S24, in particolare lo strumento HDR potenziato avrebbe dovuto debuttare con i futuri flagship. Ciò potrebbe essere un’ulteriore conferma di come l’azienda abbia intenzione di puntare maggiormente sull’ottimizzazione software delle fotocamere, iniziando a rilasciare diverse funzionalità in anticipo come una specie di fase di test.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

