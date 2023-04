Quello della batteria rimane uno dei punti deboli degli attuali smartphone e anche Samsung da anni lavora per migliorare questo aspetto e importanti novità potrebbero esserci il prossimo anno con Samsung Galaxy S24 Ultra.

La divisione SDI di Samsung, che sviluppa e produce batterie agli ioni di litio, sta pianificando di utilizzare una tecnologia per l’aumento della capacità usata per le celle delle sue auto elettriche in quelle più piccole, destinate agli smartphone o ai tablet del colosso coreano.

Questo metodo, chiamato “stacking“, è un sistema studiato per racchiudere i componenti della batteria (come gli elettrodi e l’elettrolita) in modo più stretto, in modo da garantire una maggiore densità di energia.

Stando a quanto viene riportato da The Elec, il colosso coreano sta collaborando con due aziende cinesi per realizzare un nuovo sistema di produzione delle batterie basato sul metodo stacking, soluzione che dovrebbe essere utilizzata su Samsung Galaxy S24 Ultra.



Il nuovo metodo a cui sta lavorando Samsung SDI potrebbe consentire al produttore di aumentare la densità di energia di oltre il 10% rispetto al sistema usato sino a questo momento.

Samsung Galaxy S24 potrebbe avere più memoria

Sempre dalla Corea del Sud arrivano delle indiscrezioni secondo cui Samsung starebbe valutando l’ipotesi di usare CPU Exynos sulla serie Samsung Galaxy S24, soluzione che consentirebbe al produttore di risparmiare su tale componente e dotare i device di più memoria.

In particolare, Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ dovrebbero partire da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione mentre il modello Ultra potrebbe arrivare a 16 GB di RAM e tale aumento di memoria non dovrebbe avere effetti sul prezzo finale dei device, che dovrebbe essere simile a quello della serie Samsung Galaxy S23.

Exynos 2400, ossia la CPU che potrebbe essere usata sulla serie Galaxy S24, dovrebbe avere un’architettura a 10 core (1 core Cortex-X4 a 3.1 GHz, 2 core Cortex-A720 a 2.9 GHz, 3 core Cortex-A720 a 2.6 GHz e 4 core Cortex-A520 a 1.8 GHz) e vantare una GPU AMD basata su RDNA2. Staremo a vedere.