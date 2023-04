Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Messaggi preinstallata a bordo dei suoi smartphone Android con One UI (alternativa a Google Messaggi). Apparentemente il produttore ha rilasciato ben tre versioni dell’app nel giro di poche ore, con un changelog non troppo semplice da inquadrare vista la pubblicazione in lingua coreana.

Novità aggiornamento Samsung Messaggi

Samsung Messaggi si aggiorna tre volte nel giro di qualche ora, passando alle versioni 14.1.32.21, 14.1.35.5 e 14.1.36.1, tutte con lo stesso changelog in coreano. Grazie alle “magie” di Google Traduttore, scopriamo che le novità sono le seguenti:

Supporto casella documenti elettronica

Supporto per i regali con Samsung Pay nella chat di gruppo

Supporto e aiuto per la funzione Chat+

Altri miglioramenti dell’interfaccia utente e correzioni di bug

Le novità qui sopra sembrano essere state introdotte in Corea del Sud, e questo spiegherebbe almeno in parte la pubblicazione di un changelog solo in tale lingua. Non sappiamo per quale motivo siano state rilasciate tre versioni in così poco tempo, ma forse gli sviluppatori devono aver scovato qualche problemino subito risolto. La parte più interessante è probabilmente quella relativa a Samsung Pay, che è stato integrato nell’app Messaggi con una funzione per il trasferimento di “regali” nelle chat di gruppo.

In attesa di saperne di più, potete iniziare ad aggiornare Samsung Messaggi passando dal Galaxy Store, tenendo premuto sull’icona e selezionando “Aggiorna applicazioni“, oppure aprendo l’app e selezionando “Menu > Aggiornamenti“. In alternativa potete affidarvi ad APKMirror e scaricare e installare manualmente tramite APK l’ultima versione disponibile, ossia la 14.1.36.1. Fateci sapere se avete scovato qualche ulteriore novità a bordo dell’app per gli SMS.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Samsung, la classifica di aprile 2023