Nonostante l’ultima serie di smartphone di punta di Samsung stia riscuotendo un notevole successo, aiutando al contempo l’azienda ad affrontare il difficile periodo, l’attenzione della community di appassionati è già rivolta ai futuri flagship del brand, ovvero la famiglia Samsung Galaxy S24.

Di recente per esempio abbiamo visto come l’azienda potrebbe introdurre dei sostanziali miglioramenti dal punto di vista della GPU, così come alcune voci secondo le quali Samsung potrebbe eliminare un sensore fotografico dal futuro flagship di punta.

Oggi invece, grazie a quanto condiviso su Twitter, abbiamo alcune conferme circa il presunto quantitativo di memoria RAM con cui saranno equipaggiati gli smartphone della futura gamma.

Conferme sull’aumento del quantitativo di RAM sulla prossima serie Samsung Galaxy S24

Avevamo già avuto modo di vedere alcune indiscrezioni secondo le quali Samsung avrebbe aumentato il quantitativo di memoria RAM sui prossimi smartphone di punta, attesi per il prossimo anno; ora un altro leaker si esprime al riguardo su Twitter, confermando di fatto quanto già ipotizzato in precedenza.

S24/24+ Ram 12GB

S24 Ultra Ram 16GB — Revegnus (@Tech_Reve) April 18, 2023

Come potete notare dunque, sembra che Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus potranno contare su un quantitativo di RAM di 12 GB, mentre Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con ben 16 GB di RAM. Il leaker inoltre, in un post successivo, dichiara “These are solid rumors, not the “unconfirmed” ones that came out earlier”, sottolineando la certezza delle proprie fonti.

Non ci sono nuove informazioni per quel che concerne l’archiviazione interna, fanno dunque fede in questo contesto le precedenti indiscrezioni secondo le quali, già dai modelli base della famiglia, verrà adottato un taglio di partenza di 256 GB di memoria interna.

Allo stesso tempo non vengono fatte nuove ipotesi nemmeno sul processore che potrebbe essere adottato da Samsung per gli smartphone in questione, anche se si dà quasi per scontato che possa continuare la partnership con Qualcomm, che porterebbe all’utilizzo di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 appositamente modificato, una nuova voce mette in discussione questa ipotesi.

La fonte è la medesima che, attraverso un altro post su Twitter, asserisce che Samsung MX (Mobile Experience) abbia dato il via libera per la produzione di massa del SoC Exynos 2400, tale processore, che probabilmente sarà prodotto con un processo LPP (Low Power Plus) a 4 nm, potrebbe essere utilizzato per i Samsung Galaxy S24 commercializzati in alcuni mercati, segnando il presunto ritorno del duopolio Qualcomm – Exynos sui flagship del brand.

C’è ancora parecchio tempo prima che i dispositivi della serie Galaxy S24 facciano il loro debutto, avremo occasione di vedere innumerevoli nuove indiscrezioni sul loro conto, che analizzeranno ogni possibile loro caratteristica.

