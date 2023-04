Nonostante sia passato poco tempo dal lancio dell’ultima famiglia di smartphone di punta di Samsung, i Galaxy S23 stanno facendo registrare ottime vendite, come visto la scorsa settimana. Il periodo però non è dei migliori e anche un colosso del calibro di Samsung deve fare i conti con la crisi; l’azienda ha infatti condiviso la guida agli utili per il primo trimestre 2023, dipingendo un quadro non troppo roseo.

Samsung affronta un periodo difficile ma si consola con le vendite dei Galaxy S23

Stando a quanto condiviso, l’azienda ha registrato un fatturato stimato di 63 trilioni di won coreani, che rappresenta un calo del 19% rispetto a quanto guadagnato nello stesso trimestre dello scorso anno; ma il peggio non è questo.

Il dato più preoccupante infatti è rappresentato dall’utile operativo che è stato stimato a 450 milioni di dollari, per quanto a noi comuni mortali possa sembrare una cifra considerevole, si tratta in realtà di un calo del 95% dell’utile operativo rispetto al primo trimestre dello scorso anno, rappresentando il dato più basso registrato da Samsung negli ultimi 14 anni.

Il tutto è riconducibile alla minor richiesta di semiconduttori da parte del mercato, tale situazione ha spinto l’azienda a ridurre la propria produzione di tali componenti, come dichiarato in una nota a Reuters:

Stiamo riducendo la produzione di chip di memoria di un livello significativo, in particolare quella di prodotti con fornitura assicurata.

Ad ogni modo, come visto in apertura, l’azienda può al contempo beneficiare delle ottime vendite registrate dagli ultimi dispositivi di punta della serie Galaxy S23, in Europa, India, Medio Oriente e America Latina infatti le vendite degli smartphone in questione sono 1,7 volte superiori a quelle registrate dalla precedente gamma Galaxy S22 nello stesso periodo dello scorso anno.

È più che plausibile che la scelta adottata quest’anno dall’azienda in merito al processore abbia dato i suoi frutti, l’aver commercializzato in tutti i mercati gli smartphone equipaggiati con un processore Qualcomm appositamente modificato, invece che fare distinzioni come in passato con l’utilizzo dei chip Exynos proprietari, potrebbe aver spinto diversi utenti ad acquistare un top di gamma dell’azienda.

Ovviamente anche l’ottimo lavoro generale svolto nella progettazione e sviluppo dei dispositivi ha giocato un ruolo fondamentale, tanto che lo smartphone di punta della famiglia, Samsung Galaxy S23 Ultra, fa registrare da solo ben il 60% delle vendite totali di S23; verso fine mese Samsung dovrebbe rilasciare il rapporto trimestrale completo sugli utili.

