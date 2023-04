La continua evoluzione nel mondo degli smartphone porta con sé una serie di innovazioni e miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la fotografia, non solo lato hardware ma anche lato software. Proprio in tal senso, recentemente Samsung ha comunicato che una parte delle innovative funzionalità della fotocamera e della galleria, lanciate con l’attesissima serie Samsung Galaxy S23, verranno estese anche ai modelli Galaxy di generazioni precedenti. Tuttavia, è notizia di queste ore che non tutte le caratteristiche più recenti saranno disponibili per i dispositivi appartenenti a linee più datate, delineando così una differenziazione tra i vari smartphone dell’azienda sudcoreana. Nello specifico, in questo articolo vediamo tutte le funzioni relative all’app Expert RAW che, a quanto pare, non vedranno mai la luce sul Samsung Galaxy S22, il top di gamma dello scorso anno.

I Galaxy S22 dovranno rinunciare a queste funzioni di Expert RAW

Come vi abbiamo annunciato in questo articolo, dopo mesi di attesa Expert RAW, un’applicazione lanciata da Samsung per la prima volta con la serie Galaxy S21 che consente agli utenti di apportare tutta una serie di modifiche semi-professionali alle impostazioni della fotocamera, è tornata ad aggiornarsi sulla serie Samsung Galaxy S23 introducendo numerose novità. La stessa cosa non può si può dire per i Galaxy S22, oggetto di una decisione alquanto controversa, seppur motivata dal produttore.

Durante il fine settimana, infatti, un moderatore della community online di Samsung responsabile degli aggiornamenti delle fotocamere ha confermato che alcune caratteristiche presenti sui Galaxy S23 non saranno parimenti disponibili per la serie Galaxy S22. Nello specifico, si tratta della registrazione audio a 360 gradi e dello scatto ad alta risoluzione da 50 e 100 megapixel in modalità Expert RAW. Per quanto riguarda la registrazione audio a 360 gradi, il moderatore ha comunicato con un post la decisione di Samsung di non avere intenzione di introdurre il supporto per questa funzionalità sul Galaxy S22; tuttavia, la motivazione alla base di questa scelta non è stata fornita, lasciando gli utenti con un certo grado di curiosità e delusione, considerando che, ancora oggi, la serie Galaxy S22, compatibilmente con l’hardware a disposizione, è pienamente in grado di supportare anche le funzioni software più esose di risorse. È lecito pensare che questa sia una mera scelta di marketing volta a differenziare quanto più possibile le ultime due versioni della serie Galaxy, in modo da catalizzare le vendite sul modello più recente presentato appena qualche mese fa.

In merito alle modalità di scatto in formato RAW ad alta risoluzione Expert RAW, invece, il moderatore ha spiegato che la versione da 100 megapixel risulta troppo impegnativa per il sistema dal punto di vista dell’elaborazione e dell’utilizzo della memoria; di conseguenza, sarebbe difficile garantire un’esperienza d’uso soddisfacente e quindi si è preferito lasciarla come esclusiva degli ultimi modelli. A quanto pare anche la funzione di scatto in formato RAW da 50 megapixel non sarà disponibile sulla fotocamera da 108 megapixel del Galaxy S22. Questa volta la ragione è di natura tecnica e risiede nel fatto che, nel caso del Samsung Galaxy S23 Ultra, tale funzionalità si basa sul binning (la combinazione di pixel multipli del sensore della fotocamera in un unico pixel più grande) a 4 pixel del sensore da 200 megapixel; il top di gamma dello scorso anno, Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, non dispone di un sensore ad alta risoluzione in grado di scattare quattro foto da 50 megapixel contemporaneamente.

Nonostante queste limitazioni, gli utenti della serie Galaxy S22 possono comunque ritenersi soddisfatti per l’arrivo di alcuni aggiornamenti interessanti riguardanti l’editing delle immagini. Con l’aggiornamento di aprile 2023, infatti, è stato introdotto Image Clipper nell’app Galleria per i dispositivi top di gamma dello scorso anno e, proprio in queste ore, per la serie Galaxy S21 anche nel nostro paese. Questa funzione permette di ritagliare e modificare le immagini in modo più preciso e intuitivo, offrendo nuove possibilità creative ai possessori dei dispositivi Samsung. Insomma, nonostante questa notizia non del tutto entusiasmante, a un anno di distanza le novità continuano ad arrivare, per la felicità di tutti gli utenti che hanno deciso di acquistare uno dei modelli della serie Galaxy S22 dando fiducia all’azienda.

Potrebbe interessarti anche: Samsung inizia a testare la One UI 5.1.1 su Galaxy Z Flip5 e Z Fold5