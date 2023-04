Giusto ieri abbiamo visto come tra i diversi smartphone a marchio Samsung impegnati nel ricevere le ultime patch di sicurezza disponibili ci fosse anche la serie Galaxy S22, inizialmente l’aggiornamento per i dispositivi in questione era disponibile solo negli Stati Uniti ma, nelle ultime ore, ha aumentato la propria diffusione anche all’Europa, introducendo anche una nuova funzionalità.

L’aggiornamento disponibile per il mercato americano aggiungeva esclusivamente le patch di sicurezza di aprile 2023, andando a porre rimedio a diverse problematiche dal punto di vista della sicurezza; l’update che ha iniziato la propria distribuzione nei paesi del Caucaso invece, oltre alle già citate patch di sicurezza, porta anche sugli smartphone top di gamma della precedente generazione la funzione Image Clipper.

La funzione Image Clipper arriva sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S22

Abbiamo visto di recente come, secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di portare la funzione Image Clipper su un numero più ristretto di dispositivi, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Image Clipper è una funzionalità rilasciata inizialmente in esclusiva sugli smartphone della serie Galaxy S23, essa permette agli utenti di ritagliare istantaneamente oggetti dalle foto tramite l’app Galleria, toccando e tenendo premuto un oggetto è infatti possibile ritagliarlo e in seguito copiarlo, condividerlo o salvarlo come immagine separata.

Diverse sono le segnalazioni provenienti da Twitter, l’aggiornamento in questione porta la versione del firmware alla S90xBXXU4CWCG e, oltre ad introdurre la nuova funzionalità, si occupa come già detto di risolvere 66 falle di sicurezza, 55 delle quali interessano Android.

Qualora foste possessori di uno degli smartphone della serie Galaxy S22 e voleste controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento per il vostro dispositivo, non vi resta che recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa; qualora non fosse ancora presente, sarà solo questione di attendere con pazienza.

Sarà interessante notare, nelle prossime settimane, quali dispositivi del brand riceveranno la funzione Image Clipper, così da poter confermare o fugare le indiscrezioni che ne volevano limitata la diffusione.

Potrebbe interessarti anche: Samsung fa felici i possessori di vecchi Galaxy con queste novità