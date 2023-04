A breve distanza dall’avvistamento in Europa, la serie Samsung Galaxy S21 si aggiorna in Italia e riceve le patch di sicurezza di aprile 2023, insieme a una interessante novità per il comparto fotografico. Vediamo insieme tutti cambiamenti in distribuzione sia per i modelli no brand sia per quelli brandizzati dagli operatori.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra si aggiornano in Italia con i firmware G99*BXXU7EWCH, che richiedono sorprendentemente un download dal peso piuttosto importante, di quasi 1 GB. Le novità non sono tantissime, visto l’arrivo solo qualche settimana fa della One UI 5.1, ma comunque interessanti: oltre alle patch di sicurezza di aprile 2023 troviamo infatti la funzione Image Clipper, che abbiamo iniziato a conoscere sulla serie Samsung Galaxy S23 e che sta piano piano arrivando su sempre più modelli del produttore.

Di cosa si tratta? Image Clipper è una funzione disponibile all’interno della Galleria Samsung che consente di ritagliare rapidamente i soggetti, come persone, cani, gatti, auto, fiori e così via, per poi copiarli, salvarli e condividerli separatamente come una sorta di adesivi. Per utilizzarla non dovete attivare nulla: basta tenere premuto sul soggetto desiderato all’interno di una foto o di un’immagine.

Delle patch di sicurezza di aprile 2023 di Samsung abbiamo già parlato altre volte: come descritto dal produttore nel suo consueto bollettino, abbiamo la correzione a 55 falle di sicurezza scovate all’interno dei dispositivi Android, 4 delle quali di livello critico, e a 15 falle trovate nei dispositivi Samsung. Vi ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S21 riceverà almeno altri due importanti aggiornamenti del sistema operativo e dovrebbe fermarsi ad Android 15.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

L’aggiornamento in questione è in distribuzione anche in Italia, sia per i modelli no brand sia per quelli brandizzati dagli operatori. Per installarlo via OTA non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non dovreste avere problemi nel trovarlo, ma nel caso potete riprovare dopo qualche ora.

