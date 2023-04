Il mondo degli smartphone è in costante evoluzione e Samsung, uno dei principali attori del settore, è pronta a stupire ancora una volta il mercato con l’annuncio della prossima generazione di dispositivi pieghevoli: Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5. Previsto per agosto 2023, il debutto dei nuovi smartphone di fascia alta dovrebbe seguire un calendario simile a quello dei predecessori, consolidando ulteriormente la presenza dell’azienda nel segmento dei telefoni pieghevoli. In vista del lancio dei due nuovi dispositivi, l’azienda avrebbe iniziato già a testare l’aggiornamento dell’interfaccia proprietaria Samsung One UI, arrivata alla versione 5.1.1, che dovrebbe fare il suo debutto proprio sui due nuovi smartphone pieghevoli della casa.

Cominciati i test della One UI 5.1.1 su Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Al momento non si hanno molte informazioni sul reparto hardware dei due dispositivi pieghevoli, tuttavia iniziano a circolare le prime voci sul software che i due dispositivi dovrebbero avere, che con tutta probabilità sarà la One UI 5.1.1. Secondo le informazioni emerse, l’azienda avrebbe già avviato i test della nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria sui modelli sudcoreani di Galaxy Z Flip5 (SM-F731N) e di Galaxy Z Fold5 (SM-F946N). Le versioni firmware individuate per i due dispositivi sono rispettivamente F731NKSU0AWD5 e F946NKSU0AWD5, entrambe ovviamente basate su Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google.

Sebbene non siano ancora disponibili dettagli precisi sulle novità che la nuova interfaccia One UI 5.1.1 porterà, è lecito aspettarsi miglioramenti a livello di applicazioni preinstallate, funzionalità dell’ecosistema Galaxy e ottimizzazioni nella modalità Flex, specifica per i dispositivi pieghevoli. In un mondo in cui hardware e software sembrano aver raggiunto il plateau (in questo articolo potete leggere il nostro editoriale a riguardo), un upgrade dell’interfaccia e delle funzioni specifiche che sfruttino specificatamente i punti di forza dei dispositivi pieghevoli, rendendoli sempre più esclusivi, è quantomeno auspicabile. Come sempre accade, l’aggiornamento del software dovrebbe essere rilasciato anche per gli altri smartphone e tablet Galaxy attualmente sul mercato, probabilmente con qualche giorno di ritardo dopo il debutto dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

La scelta di Samsung di continuare a investire nella categoria dei dispositivi pieghevoli dimostra la volontà dell’azienda di esplorare nuove soluzioni tecnologiche, offrendo agli utenti esperienze sempre più innovative e personalizzate. Oltre alle novità legate al software, ci si aspetta che i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung presentino miglioramenti anche a livello hardware, con schermi più resistenti e duraturi alle sollecitazioni (da sempre uno dei problemi più spinosi dei pieghevoli, indipendentemente dalla marca del dispositivo), fotocamere di ultima generazione e batterie più efficienti. Tuttavia, sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale dell’azienda previsto nei prossimi mesi per avere conferme e dettagli sulle specifiche tecniche dei due dispositivi.

Il lancio dei nuovi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 potrebbe avere un impatto significativo sul mercato degli smartphone, spingendo altri produttori a seguire l’esempio di Samsung e ad adottare soluzioni simili o migliorare quelle già presenti. Inoltre, l’introduzione dell’aggiornamento One UI 5.1.1 potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente l’esperienza utente dei dispositivi Galaxy, rendendo ancora più competitiva l’offerta di Samsung nel settore, aumentando così il divario con i competitor. Non resta che attendere altre informazioni, soprattutto legate al reparto hardware dei due prossimi pieghevoli, per capire se le aspettative saranno confermate o meno.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold4

