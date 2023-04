L’ultimo aggiornamento migliorativo dell’app Expert Raw risale a novembre dello scorso anno, in seguito Samsung ha deciso di aggiungere ad alcuni dispositivi, equipaggiati con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 5.1, un’apposita scorciatoia nell’app Fotocamera per accedere ad Expert Raw.

Ora il colosso coreano rilascia un nuovo aggiornamento per l’applicazione in questione, con il quale apporta alcuni miglioramenti all’esperienza di utilizzo della fotocamera.

L’ultimo aggiornamento di Expert Raw migliora la qualità dell’immagine e corregge il bug di Lightroom

Expert Raw è un’applicazione lanciata da Samsung per la prima volta con la serie Galaxy S21, consente agli utenti di apportare tutta una serie di modifiche alle impostazioni della fotocamera, utilizzandola in maniera più professionale grazie a funzionalità come la messa a fuoco manuale, i controlli per l’ISO e la velocità dell’otturatore, oppure la modalità dedicata all’astrofotografia che consente di scattare fotografie del cielo con una lunga esposizione, aiutando anche l’utente ad individuare determinati corpi celesti e costellazioni grazie all’apposita funzione Sky Guide.

Come potete notare dall’immagine è in fase di distribuzione un nuovo aggiornamento di Expert Raw, compatibile esclusivamente con l’ultima versione firmware di aprile, va a introdurre quanto segue:

ulteriori miglioramenti alla qualità dell’immagine

viene risolto l’errore di caricamento di astrophoto su Lightroom con RAW ad alta efficienza

Alcuni di voi potrebbero aver notato che non si fa menzione di una problematica riportata qualche giorno fa, inerente all’elaborazione HDR; tale problema dovrebbe infatti essere risolto a breve dall’azienda tramite un aggiornamento software dell’app Fotocamera.

Qualora foste possessori di uno degli smartphone della famiglia Galaxy S23, non vi resta che recarvi sul Galaxy Store per procedere al download e conseguente installazione dell’ultimo aggiornamento disponibile per Expert Raw.

