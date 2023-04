Samsung ha abituato bene i propri utenti nel corso degli ultimi tempi, l’azienda è infatti una delle più celeri per quel che riguarda il rilascio degli aggiornamenti sui propri dispositivi che, in alcune occasioni, ha anche anticipato Google. Oggi diamo dunque uno sguardo a quelli che sono gli ultimi smartphone del brand a ricevere le patch di sicurezza di aprile 2023.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per Galaxy A52, A53 5G, S20 e S22

Come detto in apertura Samsung sta lavorando davvero bene per quel che riguarda l’aggiornamento dei propri dispositivi, a inizio mese abbiamo visto l’azienda rilasciare le patch di sicurezza di aprile 2023 per gli ultimi flagship Galaxy S23, seguiti dai pieghevoli di ultima generazione. Oggi la società inizia il rilascio del suddetto aggiornamento di sicurezza per altri smartphone, scopriamoli nel dettaglio:

Samsung Galaxy A52 sta iniziando a ricevere un aggiornamento che porta la versione del firmware alla A525MUBS5DWC1 in diversi paesi, l’update è in fase di rilascio graduale (potrebbe dunque volerci del tempo prima che sia ampiamente diffuso su tutti i dispositivi) e introduce le ultime patch di sicurezza disponibili. Per quanto riguarda la versione 5G del suddetto smartphone invece, bisognerà attendere ancora.

Samsung Galaxy A53 5G sta ricevendo l’aggiornamento alla One UI 5.1 a Porto Rico introducendo contestualmente le patch di sicurezza di aprile 2023 (versione firmware A536U1UEU4CWC4); lo smartphone ha già ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.1 da noi il mese scorso, portando con sé l’aggiornamento di sicurezza di febbraio: è dunque plausibile che a breve verranno rilasciate le ultime patch di sicurezza di aprile anche nel nostro mercato.

Tutti gli smartphone della serie Galaxy S20 stanno ricevendo nelle ultime ore le patch di sicurezza di aprile 2023 (versione firmware G98**XXSGHWCF), l’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio in Brasile, Bolivia e Trinidad e Tobago, ma dovrebbe estendersi anche agli altri mercati nel prossimo futuro.

Anche i dispositivi della serie Galaxy S22 vanno ad unirsi a tutti gli altri smartphone che beneficiano dell’ultimo aggiornamento di sicurezza disponibile, è infatti in fase di rilascio il firmware S90xU1UES2CWCC negli Stati Uniti (ma dovrebbe diventare disponibile anche in tutti gli altri mercati nel corso delle prossime settimane) che introduce sui dispositivi in questione tutte le correzioni previste dalle patch di sicurezza di aprile 2023.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, A53 5G, S20 e S22

Come di consueto, qualora foste possessori di uno degli smartphone sopra citati e voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2023, senza attendere la relativa notifica, sarà sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa; qualora l’aggiornamento non fosse ancora disponibile, sarà solo questione di pazientare un po’.

