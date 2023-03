Samsung prosegue con il rilascio di nuovi aggiornamenti software per i suoi dispositivi: oggi tocca a Samsung Galaxy A53 5G, che riceve la One UI 5.1 in Italia a distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout in Corea del Sud, mentre Samsung Galaxy Tab S7 FE si deve accontentare di nuove patch di sicurezza, contrariamente ai suoi “fratelli”. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità.

Novità aggiornamento One UI 5.1 per Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G ha iniziato a ricevere la One UI 5.1 in Corea del Sud un paio di settimane fa, e ora l’aggiornamento è disponibile in Italia. Il firmware in distribuzione è il A536BXXU4CWB1 e richiede un download di quasi 1,4 GB. Le novità sono parecchie e sono quelle che abbiamo iniziato a conoscere con i Galaxy S23 e a mano a mano con gli altri dispositivi di fascia alta e media di Samsung: abbiamo alcuni cambiamenti nelle app Fotocamera e Galleria, con una ricerca più avanzata, la rimasterizzazione delle immagini migliorata, la possibilità di creare un album di famiglia condiviso e di visualizzare con un layout semplificato i dettagli degli scatti, ma anche miglioramenti nel multitasking, nelle modalità e nelle routine, il nuovo widget Meteo dinamico, il nuovo widget per la batteria dei dispositivi connessi, passi avanti per il widget Suggerimento smart, la possibilità di scegliere dove salvare schermate e registrazioni dello schermo e non solo.

In più sono state integrate le patch di sicurezza di febbraio 2023, con tutte le correzioni che abbiamo visto il mese scorso.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7 FE

Mentre i fratelli delle serie Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S8 stanno ricevendo la One UI 5.1, Samsung Galaxy Tab S7 FE si deve per ora accontentare di nuove patch di sicurezza. L’aggiornamento in distribuzione porta con sé il firmware T733XXU2CWB1 e richiede un download di circa 263 MB: le novità non sono molte e includono le patch di sicurezza di febbraio 2023 e generici miglioramenti di stabilità. In più sono state integrate le ultime versioni di alcune app, come Calcolatrice, Samsung Internet Browser, SmartThings e Samsung Members.

La One UI 5.1 arriverà nelle prossime settimane: si tratta solo di pazientare un altro po’.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy Tab S7 FE

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy Tab S7 FE non dovete fare altro che passare dalle impostazioni di sistema. Il percorso da seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, riprovate tra qualche ora o giorno al massimo.

grazie a Kristian M. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy A53

Potrebbe interessarti: Riprova Samsung Galaxy A53 5G