Torniamo ad occuparci di Motorola Moto G Power (2023), uno degli smartphone di fascia media che saranno lanciati da Motorola nel corso di quest’anno.

A distanza di poco più di una settimana dalle prime immagini rendering del device, nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate nuove immagini che ci confermano quello che dovrebbe essere il design di tale telefono.

Cosa sappiamo al momento di Motorola Moto G Power (2023)

Frontalmente il nuovo smartphone di fascia media di Motorola dovrebbe presentare un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata a selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore il comparto fotografico dovrebbe essere posizionato nell’angolo in alto a sinistra in un modulo di forma rettangolare (con tre sensori) e il classico logo del produttore dovrebbe essere al centro.

Almeno due dovrebbero essere le colorazioni e la scocca dovrebbe essere piuttosto sottile (il comparto imaging invece potrebbe essere qualche millimetro più spesso).

Tra le altre caratteristiche di Motorola Moto G Power (2023) non dovrebbero mancare un display da 6,5 pollici, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione/spegnimento e misure pari a 163,1 × 74,8 × 8,4 mm.

Tanto per farsi un’idea della sua possibile dotazione tecnica, ecco le principali caratteristiche di Motorola G Power (2022):

display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz

processore MediaTek Helio G37 con GPU IMG PowerVR GE8320

4 GB di RAM

64 GB di memoria integrata

tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro e da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità

fotocamera frontale da 8 megapixel

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica a 10 W)

scocca resistente all’acqua con certificazione IP52

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire prezzo e data di lancio di Motorola Moto G Power (2023).

