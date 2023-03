Motorola sta lavorando sullo smartphone Moto G Power 2023 e oggi abbiamo un’anteprima di come potrebbe essere il dispositivo prima del lancio ufficiale a livello globale, grazie ad alcune immagini esclusive del prodotto.

MySmartPrice e OnLeaks ci offrono le prime immagini esclusive di Moto G Power 2023, oltre ad alcune delle specifiche e delle caratteristiche principali del dispositivo.

Trapelano i primi render di Motorola Moto G Power 2023

Secondo i render Motorola Moto G Power 2023 adotterà una fotocamera posteriore tripla con un flash LED, tuttavia non sono note le specifiche. Frontalmente si può notare la fotocamera selfie alloggiata in un foro in alto al centro e una cornice inferiore alquanto spessa.

Previous Next Fullscreen

Le immagini mostrano che nella parte inferiore il dispositivo offrirà un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta di ricarica e una griglia per altoparlanti.

Secondo quanto riferito il prossimo smartphone di Motorola sfoggerà un display da 6,5 ​​pollici, ma la frequenza di aggiornamento e la risoluzione sono ancora sconosciuti.

Secondo quanto riportato il dispositivo misura circa 163,1×74,8 mm e lo spessore è di 8,4 mm che diventa di 10,0 mm se si considera la protuberanza della fotocamera posteriore.

Per il resto la fonte non menziona altri dettagli del dispositivo, tuttavia l’edizione 2022 è stata lanciata con un chipset MediaTek Helio G37 con 4 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria interna.

Il predecessore è dotato di una batteria da 5.000 mAh, una fotocamera principale da 50 MP e un obiettivo selfie da 8 MP e offre un display HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Motorola Moto G Power 2023 dovrebbe essere lanciato presto a livello globale, tuttavia non ci sono ancora conferme sulla data di lancio.

Leggi anche: Migliori smartphone Motorola