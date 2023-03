Google aggiorna periodicamente l’elenco dei dispositivi che supportano la funzionalità per la realtà aumentata ARCore. Tra le nuove aggiunte ci sono parecchi smartphone Motorola e Vivo, e qualche esemplare di Xiaomi e altri produttori.

Il nuovo lotto di dispositivi Android supportati include le edizioni 2022 di Motorola Edge e Motorola Razr, OnePlus 10T 5G e Xiaomi 12T Pro. Ecco l’elenco completo degli smartphone Android che da oggi sono certificati per Google Play Services per AR precedentemente noto come Google ARCore.

Motorola g32

Motorola edge (2022)

Motorola edge 30 fusion

Motorola edge 30 neo

Motorola edge 30 ultra

Motorola Razr (2022)

OnePlus 10T 5G

Oppo F21s Pro 5G

Sharp AQUOS sense6s

Tecno Pova 4

Tecno Pova 4 Pro

Vivo iQOO 9 Pro

Vivo V25

Vivo V25 Pro

Vivo X80 Lite 5G

Vivo I2009

Vivo I2012

Vivo V2073A

Vivo V2202

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Google Play Services per AR è un pacchetto Android che viene automaticamente installato sui dispositivi idonei e come suggerisce il nome, non si tratta di un software in senso stretto ma di un kit per la fruizione di contenuti in realtà aumentata e permette ad esempio rilevare il movimento, l’ampiezza di superfici e l’intensità della luce ambientale in modo da posizionare in maniera accurata oggetti virtuali nello spazio reale.

