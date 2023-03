La serie Redmi Note 12 è finalmente stata lanciata anche in Italia, dopo un’attesa di qualche mese dalla presentazione cinese. Composta in tutto da quattro modelli, l’intera nuova gamma ha già debuttato su Amazon tra offerte di lancio e sconti, che consentono di risparmiare qualche decina di euro rispetto ai prezzi consigliati. Vediamo come acquistare in promozione Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Offerte di lancio su Amazon per la serie Redmi Note 12

Xiaomi ha portato anche in Italia la sua proposta di fascia media targata Redmi: a distanza di qualche mese dal debutto cinese, ieri sono state presentate ufficialmente le versioni globali di Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G, affiancate da Redmi Note 12 4G.

Il modello 4G è al debutto assoluto e propone display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore (principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP), fotocamera anteriore da 13 MP, connettività 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C e lettore delle impronte laterale. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W.

Redmi Note 12 5G mantiene il display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, ma integra il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, affiancato da 4, 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. A bordo una doppia fotocamera con sensore principale da 48 MP con PDAF e un sensore per la profondità di campo da 2 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP. A livello di connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 5 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. A disposizione anche lettore d’impronte digitali laterale e certificazione IP53. La batteria resta da 5000 mAh con ricarica da 33 W.

Redmi Note 12 Pro 5G alza un po’ l’asticella e offre display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm affiancato da 6, 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (non espandibile), tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, sensore per gli scatti ultra-grandangolari da 8 MP e per le macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP, connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è sempre da 5000 mAh, ma stavolta supporta la ricarica rapida cablata da 67 W.

Chiudiamo con Redmi Note 12 Pro+ 5G, il modello di punta della nuova gamma. Tra i punti in comune ci sono il display OLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 1080 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (non espandibile). A bordo una tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP con PDAF e OIS, sensore per gli scatti ultra-grandangolari da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 16 MP. Lato connettività non ci sono cambiamenti rispetto al modello qui sopra, ma sale la velocità di ricarica della batteria da 5000 mAh: le versioni normali e Trend Edition arrivano a 120 W, mentre la Explorer Edition con batteria da 4300 mAh si spinge fino a 210 W.

Tutta la gamma Redmi Note 12 è proposta su Amazon con offerte di lancio o sconti. I prezzi proposti sono i seguenti, con ribassi che arrivano fino a 50 euro:

