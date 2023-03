Oltre agli smartphone di punta dal form factor canonico della serie P60, il produttore cinese HUAWEI ha da poco presentato ufficialmente, per il momento esclusivamente mercato di casa, il nuovo smartphone pieghevole a libro HUAWEI Mate X3.

Lui giunge a quasi due anni di distanza dal predecessore HUAWEI Mate X2, rispetto al quale si evolve su tutta la linea, offrendo specifiche di fascia molto alta e alcune soluzioni tecniche che lo pongono sullo stesso piano (se non in vantaggio) rispetto ai competitor diretti, pur rimanendo vittima di alcuni compromessi, frutto della situazione legata al ben noto ban imposto a HUAWEI dal governo statunitense.

HUAWEI Mate X3 è ufficiale: per ora in Cina, presto anche in Italia

Come anticipato in apertura, nelle scorse ore HUAWEI ha ufficializzato il nuovo smartphone pieghevole HUAWEI Mate X3, in compagnia degli smartphone flagship canonici HUAWEI P60, P60 Pro e P60 Art.

Grazie al nuovo foldable “che in un corpo sottile, ultraleggero e super resistente racchiude numerose innovazioni, Huawei consolida la propria posizione nel settore degli smartphone pieghevoli”; queste parole, provenienti dalla divisione italiana del colosso cinese, fungono da preludio per l’arrivo in Italia dello smartphone che si concretizzerà ufficialmente il prossimo 9 maggio.

Queste parole non devono suonare buttate al vento perché, almeno sulla carta, ci troviamo di fronte ad uno smartphone realizzato a regola d’arte e completissimo che offre specifiche di assoluto rilievo e che, pur rinunciando (per forza di cose) al supporto alle reti 5G, offre il supporto alla connettività satellitare bidirezionale (consentendo l’invio e la ricezione di messaggi tramite lo standard BeiDou.

Il pieghevole a libro più leggero e completo del lotto

Dal punto di vista costruttivo, HUAWEI Mate X3 è uno smartphone certificato IPX8, realizzato in vetro o eco-pelle (a seconda della colorazione) nella scocca posteriore, in vetro (HUAWEI Kunlun Glass) nella parte del display esterno e in alluminio per quanto concerne il frame laterale.

Rispetto al predecessore Mate X2, esso diventa più compatto, più sottile e decisamente più leggero. Da questo punto di vista, lui fa segnare un record per la categoria, configurandosi come il pieghevole a libro più leggero tra quelli disponibili sul mercato con i suoi (circa) 240 grammi: questo dato è notevolmente inferiore rispetto ai 295 grammi del predecessore ma anche rispetto ai 263 grammi di Samsung Galaxy Z Fold4 (trovate qui la nostra recensione), suo competitor diretto.

Gran parte del merito di questa cura dimagrante è da attribuire alla ricerca messa in campo da HUAWEI, sia per quanto concerne la componentistica che per quanto concerne i materiali; grazie alla rinnovata cerniera “a goccia d’acqua”, più sottile e rinforzata (lo smartphone può essere bloccato a varie angolazioni), è stato del tutto eliminato il gap tra le due metà quando lo smartphone viene chiuso.

Se da aperto ha uno spessore di appena 5,3 mm (contro i 6,3 mm di Galaxy Z Fold4 e gli 8,2 mm del predecessore Mate X2), da chiuso HUAWEI Mate X3 è spesso 11,08 mm per colpa del comparto fotografico principale, leggermente sporgente dalla scocca.

A tal proposito, questo è uno degli aspetti su cui HUAWEI pone l’accento con il nuovo pieghevole. Il comparto fotografico triplo è collocato all’interno di un oblò circolare (sporgente) nella parte alta della zona posteriore; questo riprende in parte la colorazione della scocca ed è in nero nella parte centrale dove sono collocati i sensori ed il flash LED dual-tone.

Oltre ad un sensore principale da 50 megapixel con PDAF, Autofocus Laser e OIS, HUAWEI Mate X3 ospita un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 13 megapixel, con PDAF e OIS, che abilita lo zoom ottico 5x. Le potenzialità di scatto sono spinte al massimo grazie al know-how crescente del dipartimento HUAWEI XMAGE, nato in seguito al divorzio dalla tedesca Leica, passata ai concorrenti di Xiaomi dallo scorso anno.

Lo smartphone offre anche due fotocamere “anteriori”, entrambe da 13 megapixel, posizionate all’interno di fori circolari nella parte altra di entrambi i display (al centro sul cover display e defilata a destra sul display interno). Anche per quanto concerne i display il nuovo pieghevole a libro del colosso cinese vuole dire la sua, battendo (sempre sulla carta) il rivale targato Samsung grazie a display più ampi e con specifiche leggermente superiori.

HUAWEI Mate X3 offre un display esterno molto simile a quello degli smartphone Android classici di fascia alta, sia in termini di dimensioni (e quindi di usabilità) che in termini di specifiche: il pannello è un OLED LTPO da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2504 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e regolazione della luminosità ad alta frequenza. Il display interno, invece, è un foldable OLED da 7,85 pollici con form factor quasi quadrato (risoluzione 2224 x 2496 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e regolazione della luminosità ad alta frequenza.

Completo sotto tutti i punti di vista (o quasi)

Andando oltre quelli che sono i dettagli estetici, le scelte costruttive, le fotocamere e i display, arriviamo ai dettagli relativi alle prestazioni pure dello smartphone che, dati alla mano, offre specifiche in linea con quelle dei flagship della seconda metà del 2022 e quasi alla pari con quelle offerte dal rivale sudcoreano.

Il cuore pulsante del HUAWEI Mate X3 è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm in versione 4G (per via del ban statunitense), affiancato da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, espandibile ulteriormente tramite scheda di memoria proprietaria (Nano Memory) fino a 256 GB; considerando il fatto che lui arriverà in Italia tra circa due mesi e che la concorrenza, a breve, tirerà fuori i nuovi modelli con (presumibilmente) lo Snapdragon 8 Gen 2, lui potrebbe trovarsi presto ad inseguire da qesto punto di vista.

Per quanto concerne la connettività, lo smartphone offre il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS dual-band, un blaster a infrarossi e una porta USB Type-C per ricarica e scambio dati. Tra le altre specifiche rientrano audio stereo (esce dai fori posti sui bordi inferiore e superiore) firmato HUAWEI Histen, un lettore delle impronte digitali montato lateralmente, una buona dotazione di sensori e una batteria composta da due celle che danno una capacità complessiva di 4800 mAh: essa supporta la ricarica rapida cablata a 66 W, la ricarica wireless rapida a 50 W e la ricarica wireless inversa a 7,5 W.

Chiude il pacchetto il sistema operativo che è HarmonyOS nella più recente versione 3.1: quando arriverà in Italia, vi sarà il passaggio alla EMUI ma, in ogni caso, non vi saranno i Google Play Services; d’altronde, ormai, i HUAWEI Mobile Services hanno raggiunto un certo livello di maturità.

C’è anche la “Collector’s Edition”, con batteria al silicio-carbone

Oltre alla versione classica di HUAWEI Mate X3, il colosso cinese propone anche una edizione speciale chiamata Collector’s Edition che, tuttavia, non propone tante differenze.

Le uniche differenze, infatti, risiedono nel taglio di memoria più generoso da 1 TB (espandibile comunque tramite scheda di memoria proprietaria) e nella tecnologia della batteria.

Come HUAWEI P60 Art, anche la Collector’s Edition di HUAWEI Mate X3 porta al debutto una batteria al silicio-carbone che resta a doppia cella (una parte nella metà di sinistra e una parte nella metà di destra) ma, negli stessi ingombri, passa dai 4800 mAh dell’edizione standard a 5060 mAh (circa il 5% più capiente), aumentando (seppur di poco) l’autonomia messa a disposizione dell’utente.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI Mate X3.

Dimensioni: 156,9 x 141,5 x 5,3 mm (da aperto) e 156,9 x 72,4 x 11,08 mm (da chiuso)

x x (da aperto) e x x (da chiuso) Peso: 239 grammi (eco-pelle), 241 grammi (vetro), 242,5 grammi (Collector’s Edition)

(eco-pelle), (vetro), (Collector’s Edition) Materiali: vetro (frontale), vetro o eco-pelle (posteriore), alluminio (frame laterale)

(frontale), o (posteriore), (frame laterale) Certificazione: IPX8

Display esterno: LTPO OLED da 6,4 pollici FHD+ (1080 x 2504 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 300 Hz Regolazione della luminosità (PWM Dimming): 1440 Hz Spazio colore: 100% DCI-P3 Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da (1080 x 2504 pixel) Display interno: Foldable OLED da 7,85 pollici con risoluzione 2224 x 2496 pixel Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 240 Hz Regolazione della luminosità (PWM Dimming): 1440 Hz Spazio colore: 100% DCI-P3

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non specificato

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , 1 TB (Collector’s Edition)

o , (Collector’s Edition) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED dual tone Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) Teleobiettivo periscopico da 8 MP (f/3.4) con PDAF e OIS, zoom ottico 5x Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con dual tone Fotocamera anteriore (sia interna che esterna): sensore grandangolare da 8 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker), HUAWEI Histen

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), porta IR , NFC , GPS (dual-band, L1+L5), USB Type-C (3.1 Gen 1), connettività satellitare bidirezionale

(802.11 ax), (A2DP, LE), porta , , (dual-band, L1+L5), USB Type-C (3.1 Gen 1), connettività satellitare bidirezionale Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: doppia cella ai polimeri di litio con capacità complessiva da 4800 mAh , supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W , wireless a 50 W e wireless inversa a 7,5 W Il “Collector’s Edition” ha una batteria con doppia cella al silicio-carbone con capacità complessiva da 5060 mAh

con capacità complessiva da , supporto alla ricarica rapida cablata a , wireless a e wireless inversa a Sistema operativo: HarmonyOS 3.1 (no Google Play Services)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di HUAWEI Mate X3

Esauriti tutti gli altri discorsi, non ci resta che parlare dei prezzi di listino (per il mercato cinese) del nuovo HUAWEI Mate X3 che sarà disponibile, in Cina, dal prossimo 8 aprile.

Lo smartphone viene proposto in cinque diverse varianti cromatiche, tre con retro in vetro (Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Purple) e due con retro in eco-pelle (Qingshandai Green e Dawn Gold), e in tre diversi tagli di memoria interna, vera discriminante per il prezzo di listino (decisamente salato già sul mercato cinese):

Il taglio da 256 GB viene proposto al prezzo di 12999 yuan (circa 1749 euro al cambio attuale)

viene proposto al prezzo di (circa 1749 euro al cambio attuale) Il taglio da 512 GB viene proposto al prezzo di 13999 yuan (circa 1883 euro)

viene proposto al prezzo di (circa 1883 euro) Il taglio da 1 TB (Collector’s Edition) viene proposto al prezzo di 15999 yuan (circa 2153 euro)

Come anticipato in precedenza, dopo il 9 maggio lo smartphone arriverà anche dalle nostre parti. Vedremo che strategia di prezzo adotterà HUAWEI, specie nell’ottica di provare ad intimorire il rivale di casa Samsung: dando uno sguardo ai prezzi per il mercato cinese, sembra molto difficile che HUAWEI Mate X3 possa arrivare dalle nostre parti al di sotto dei 2000 euro.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Huawei: la classifica di questo mese e Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di questo mese