Nella giornata di oggi Realme non ha solamente presentato il nuovo smartphone di fascia media Realme C55, che integra una sorta di “Dynamic Island”, ma ha anche annunciato il debutto di una nuova versione di Realme 10, disponibile all’acquisto con un’offerta di lancio.

Realme 10 8-256 GB è disponibile da oggi in Italia

Realme 10 è stato presentato lo scorso novembre e ha debuttato su Amazon solo qualche giorno fa, ma da oggi è possibile acquistarlo in una nuova versione con più memoria: finora lo smartphone è stato disponibile solamente nella versione da 8-128 GB, ma ora potete portarvi a casa anche la versione con 256 GB di memoria interna, utile soprattutto se avete l’abitudine di installare tante app o volete sfruttare la velocità delle memorie UFS 2.2 per grandi quantità di foto e video.

Per il resto le specifiche non cambiano: abbiamo sempre display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e, per l’appunto, da 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB), doppia fotocamera posteriore con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP (apertura f/1.8) e sensore secondario B&W da 2 MP (f/2.4), fotocamera anteriore con sensore OV16A1Q da 16 MP, connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 5 802.11 ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria rimane da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC da 33 W.

La nuova variante da 8-256 GB di Realme 10 è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma per i primi giorni di commercializzazione potete sfruttare uno sconto di 20 euro e portarvelo a casa a 279,99 euro. Lo smartphone è al momento in vendita da Unieuro e MediaWorld:

Acquista Realme 10 8-256 GB da Unieuro

Acquista Realme 10 8-256 GB da MediaWorld

