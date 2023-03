A distanza di qualche settimana dalla presentazione per il mercato asiatico, Realme C55 è ufficiale anche in Italia e viene lanciato in due configurazioni. Il nuovo smartphone di fascia media è un prodotto pensato soprattutto per chi desidera un ampio schermo e non ha problemi a fare i conti con dimensioni generose: andiamo insieme a scoprirlo, tra specifiche tecniche, funzionalità e prezzi.

Realme C55 è ufficiale e porta in Italia la Mini Capsule

Realme C55 ha debuttato in Indonesia a inizio mese, ma per fortuna non c’è voluto troppo tempo per vederlo in Italia. Il nuovo smartphone arriva sul nostro mercato e lo fa mantenendo sostanzialmente tutte le caratteristiche e le peculiarità che abbiamo iniziato a scoprire nel nostro precedente articolo. Francis Wong, CEO di Realme Europa, ha dichiarato: “La serie C di Realme fa un salto avanti e si lancia nella fascia media, democratizzando per la prima volta quelle caratteristiche tipiche dei migliori smartphone. Essendo una linea di prodotti chiave di Realme, la serie C si concentra su quattro aspetti principali, ovvero la fotografia, la memoria, la rapidità di ricarica e il design, al fine di creare lo smartphone più competitivo del segmento. Ci stiamo impegnando al massimo per portare prodotti per tutte le tasche in questa fascia di prezzo, al fine di rendere la tecnologia più accessibile agli utenti europei“.

Lo schermo è un LCD IPS da ben 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz (per la prima volta su un prodotto dalla gamma C), un rapporto screen-to-body del 91,4% e una luminosità di 680 nit. Interessante la scelta di Realme di dotare lo smartphone di una sorta di “Dynamic Island”, che qui prende il nome di Mini Capsule: si tratta di una porzione in alto al centro dello schermo, in prossimità del foro per la fotocamera anteriore, che viene utilizzata per mostrare alcune informazioni. Si possono osservare vari colori a seconda dello stato della batteria (carica, in ricarica e scarica), ma anche l’utilizzo dei dati e le statistiche dei passi.

Il cuore del nuovo smartphone è costituito dal SoC MediaTek Helio G88, che risulta affiancato da 6 o 8 GB di RAM “espandibili” fino a ulteriori 8 GB virtuali con la funzione Dynamic RAM Expansion (DRE), che prende “in prestito” spazio dalla memoria interna. Quest’ultima è da 128 o 256 GB, ed è espandibile fino a 1 TB grazie allo slot microSD.

Il comparto fotografico è composto da una singola fotocamera anteriore da 8 MP integrata attraverso un piccolo foro nello schermo, e da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale OmniVision da 64 MP e sensore secondario B&W da 2 MP. Si tratta del primo modello della gamma C a disporre di un sensore OV64B di punta con pixel da 0,7μm e formato ottico da 1/2″, lo stesso che abbiamo visto su Realme GT Master Edition. Rispetto al C35, Realme C55 offre un sensore del 54% più grande, con un miglioramento del 53,8% in nitidezza e risoluzione.

Lo smartphone dispone della tecnologia di imaging ProLight, che migliora la risoluzione e ottimizza la capacità di soppressione dei punti luminosi, preservando più dettagli in condizioni di scarsa illuminazione, e offre lo stesso algoritmo per gli scatti notturni utilizzato su Realme GT 2 Pro. Per la prima volta sulla serie C, è disponibile la modalità Street Photography, ideale per il punta e scatta cittadino e per accedere a una serie di appositi filtri. La funzione AI Color Portrait consente di scattare artistici ritratti con soggetti a colori e sfondo in bianco e nero.

Uno dei punti di forza del dispositivo è la batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica cablata SUPERVOOC da 33 W: quest’ultima è in grado di far tornare la capacità al 50% in 29 minuti e al 100% in circa un’ora. Grazie all’algoritmo VCVT, lo smartphone può regolare in modo intelligente la tensione e la corrente, migliorando l’efficienza di ricarica. C55 è il primo della serie C a disporre di Android 13 e Realme UI 4.0.

Ecco la scheda tecnica completa di Realme C55:

display da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate di 180 Hz

SoC MediaTek Helio G88 a 12 nm con CPU octa-core da 2,0 GHz e GPU ARM Mali-G52

6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale OmniVision OV64B da 64 MP (f/1.79) e sensore B&W da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual band (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 33 W (con cavo)

sistema operativo: Realme UI 4.0 con Android 13

dimensioni: 165,65 x 75,75 x 7,89 mm, peso di 189,5 g

A livello di design, Realme C55 offre uno spessore contenuto (7,89 mm), angoli arrotondati e al contempo cornici ad angolo retto, che ricordano quelle di prodotti di fascia più alta. Per dare vita al Sunshower Design dello smartphone, la casa cinese ha tratto ispirazione dalla natura, con tante sottili linee verticali che ricordano la pioggia, abbinate a colori abbaglianti (nella versione Sunshower) per “una doccia solare”. Per arrivare a questo risultato, Realme è passata da un processo a 13 strati che ha garantito uno spessore totale di soli 0,6 mm.

Prezzo e uscita di Realme C55 in Italia

Realme C55 è già disponibile all’acquisto in Italia in due versioni, una con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e in due colorazioni (Rainy Night e Sunshower). I prezzi consigliati per il nostro mercato sono i seguenti:

6-128 GB a 219,99 euro

8-256 GB a 249,99 euro

Durante i primi giorni di commercializzazione è possibile sfruttare uno sconto di 20 euro. Lo smartphone è acquistabile presso i principali rivenditori, tra cui Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony.

