Realme 10 è disponibile da oggi su Amazon e per l’occasione viene proposto con un’offerta speciale di lancio valida per entrambe le colorazioni, Rush Black e Clash White. La promozione è valida solo per poche ore: vediamo come approfittarne subito.

Realme 10 debutta su Amazon con un’offerta speciale

Realme 10 è uno smartphone Android di fascia media presentato lo scorso novembre: punta molto sulle generose memorie (8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2) e sul SoC MediaTek Helio G99. Si tratta dell’unico dispositivo del segmento a offrire una RAM espandibile fino a 16 GB grazie alla funzione RAM dinamica, che “prende in prestito” parte dello storage interno. Quest’ultimo è espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Lo smartphone dispone di uno schermo AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz, luminosità fino a 1000 nit e vetro Corning Gorilla Glass 5. A livello fotografico offre un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un sensore B&W da 2 MP e da un sensore anteriore da 16 MP per selfie e videochiamate. La tecnologia ProLight permette di fornire una modalità notturna migliorata, con rumore ridotto e una maggiore velocità di scatto (+121%).

Previous Next Fullscreen

La batteria è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 33 W con cavo, che garantisce un ritorno al 50% in 28 minuti. Tutto questo nonostante un peso di 178 g e uno spessore contenuto, pari a 7,95 mm. A proposito di design, Realme 10 presenta un Light Particle Design, che prende ispirazione dalle particelle che viaggiano alla velocità della luce: lo smartphone ha sei strati di rivestimento che permettono di ottenere una finitura lucida e una texture 3D che si fa senz’altro notare in entrambe le colorazioni (Rush Black e Clash White).

Per rinfrescare la memoria, ecco la scheda tecnica completa di Realme 10:

display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con 90 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling rate e luminosità fino a 1000 nit

SoC MediaTek Helio G99 a 6nm octa-core (2 Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6 Cortex-A55 a 2 GHz) con Mali-G57 MC2

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP (apertura f/1.8) e secondario da 2 MP B&W per i ritratti (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (apertura f/2.45)

connettività Dual 4G VoLTE (dual SIM), Wi-Fi 5 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, porta USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm

lettore d’impronte digitali laterale, supporto Hi-Res Audio

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC cablata da 33 W

sistema operativo: Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni e peso: 159,9 x 73,3 x 7,95 mm, 178 g

Come abbiamo visto qualche giorno fa, Android 13 è per il momento disponibile solo con la versione beta della Realme UI 4.0. Entro qualche settimana dovrebbe arrivare la versione stabile. Realme 10 è disponibile per la prima volta su Amazon al prezzo promozionale di 249,99 euro (anziché 279,99 euro), ma l’offerta speciale avrà durata breve: rimarrà accessibile solo fino al 15 marzo 2023 (salvo esaurimento scorte). Se siete interessati all’acquisto e volete approfittare di questa opportunità, potete seguire i link qui in basso:

Acquista Realme 10 nell’offerta lancio Amazon (Black)

Acquista Realme 10 nell’offerta lancio Amazon (White)

Leggi anche: Recensione Realme GT3 240W