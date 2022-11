Realme ha presentato oggi il suo nuovo atteso smartphone Android: si tratta di Realme 10, un dispositivo di fascia media che punta molto sul rapporto qualità prezzo, potendo persino contare su una invitante promozione di lancio. È arrivato il momento di andare a scoprirlo da vicino: ecco specifiche tecniche, funzionalità e peculiarità, design, immagini, prezzo e disponibilità.

Realme 10 è ufficiale e vuole rivoluzionare la fascia media del mercato

Realme 10 è uno smartphone Android che si vuole distinguere soprattutto per le performance, con l’aiuto del processore MediaTek Helio G99 e della RAM più generosa del segmento: grazie alla RAM dinamica sono un massimo di 16 i GB a disposizione (8 + 8 dinamici). Il dispositivo offre 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2, entrambi “espandibili”: la prima offre anche fino a 8 GB di RAM virtuale, che consentono secondo il produttore l’esecuzione di 18 app contemporaneamente e di conseguenza un multitasking avanzato, la seconda una classica espandibilità con microSD fino a 1 TB.

Il SoC scelto dalla casa cinese è il MediaTek Helio G99 octa-core, che offre prestazioni energetiche complessive migliorate dal 40% rispetto a Realme 9 e di conseguenza meno lag e maggiore fluidità generale. Le prestazioni lato CPU sono aumentate del 25%, mentre quella della GPU addirittura del 78%: tutto ciò con un consumo energetico ridotto del 20% grazie alla tecnologia a 6 nm. Il produttore sottolinea come lo smartphone sia in grado di sfondare quota 400.000 punti su AnTuTu e di supportare giochi pesanti come PUBG a 40 fps in modalità bilanciata. Lo smartphone è l’unico del suo segmento a essere certificato TÜV SÜD 36-Month fluency rating A, il più alto punteggio di fluidità.

Lo schermo è un AMOLED con un refresh rate di 90 Hz: il pannello è in grado di raggiungere i 1000 nit di luminosità di picco, per una visibilità ottimale in pieno giorno, ed è protetto da urti e graffi dal vetro Corning Gorilla Glass 5. A livello fotografico offre una fotocamera principale AI da 50 MP con sensore Samsung JN1. con una modalità notturna migliorata con tecnologia ProLight, in grado di ridurre il rumore e garantire una velocità di scatto migliorata del 121%. Lo smartphone può contare inoltre sulla modalità Street Photography 2.0, con filtro pop in stile anni ’90 e una funzione di peak e zoom che permette di controllare manualmente le zone di messa a fuoco e di ingrandire o rimpicciolire a piacimento. Per selfie e videochiamate entra in gioco un sensore da 16 MP.

Previous Next Fullscreen

La batteria del nuovo smartphone Android è uno dei suoi punti di forza: a disposizione ci sono 5000 mAh, che consentono un utilizzo senza problemi per tutta la giornata, ma anche una ricarica rapida cablata da 33 W che permette di tornare al 50% in 28 minuti. A completare la dotazione abbiamo la porta per il jack audio da 3,5 mm, sempre più una rarità di questi tempi, e un altoparlante UltraBoom al 200%, in grado di offrire un audio Hi-Res al 200% del volume per un migliore intrattenimento.

Lato software a bordo prende posto Android 12 con la Realme UI 3.0: sicuramente l’azienda sta già lavorando ad Android 13, ma la longevità del dispositivo viene anche garantita dall’estensione di garanzia gratuita di un anno (portata dunque a 3 anni).

Ecco la scheda tecnica completa di Realme 10:

display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con 90 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling rate e luminosità fino a 1000 nit

SoC MediaTek Helio G99 a 6nm octa-core (2 Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6 Cortex-A55 a 2 GHz) con Mali-G57 MC2

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Samsung JN1 da 50MP (apertura f/1.8) e secondario da 2 MP B&W per i ritratti (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP con sensore OV16A1Q (apertura f/2.45)

connettività Dual 4G VoLTE (dual SIM), Wi-Fi 5 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, porta USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale, supporto Hi-Res Audio

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC cablata da 33 W

sistema operativo: Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni e peso: 159,9 x 73,3 x 7,95 mm, 178 g

L’aspetto di Realme 10 è caratterizzato dal Light Particle Design, che prende ispirazione dalle particelle che viaggiano alla velocità della luce. Il dispositivo sfrutta sei strati di rivestimento per offrire una finitura lucida e una texture 3D che si fa notare in entrambe le colorazioni (Rush Black e Clash White). Nonostante la generosa batteria nominata più su, lo smartphone ha uno spessore di 7,95 mm, che lo rende il più sottile mai prodotto dall’azienda, e un peso di 178 g.

Prezzo e uscita di Realme 10

Realme 10 è già disponibile all’acquisto da oggi stesso al prezzo promozionale di lancio di 249,99 euro (anziché 279,99) nella versione 8-128 GB. Il prezzo scontato rimarrà a disposizione fino al 16 novembre 2022. Per procedere all’acquisto o dargli un’occhiata ancora più da vicino potete recarvi sul sito ufficiale.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT Neo3 150W