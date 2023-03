OPPO ha presentato poche ore fa due nuovi smartphone Android della gamma Find X6, ma per il momento non c’è traccia del modello Lite. Allora perché non dare una possibilità a OPPO Find X5 Lite, attualmente in offerta a quasi metà prezzo? Vediamo come approfittarne al volo.

OPPO Find X5 Lite in offerta quasi a metà prezzo

OPPO Find X5 Lite è stato lanciato insieme ai due fratelli Find X5 e Find X5 Pro un annetto fa, ma contrariamente a quanto possa far pensare il nome, a livello di specifiche non risulta particolarmente “lite”. A bordo abbiamo uno schermo AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 900 octa-core, che può contare su 8 GB di RAM LPDDR4X e su 256 GB di memoria interna UFS 2.2.

I sensori fotografici sono in tutto quattro: sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre per i selfie c’è un sensore da 32 MP con obiettivo integrato nello schermo attraverso un piccolo foro (spostato sul lato sinistro). A livello di connettività non manca praticamente nulla su Find X5 Lite, vista la presenza di 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 65 W, in grado di far tornare al 100% in 31 minuti.

Lo smartphone è stato lanciato con la ColorOS 12.1 basata su Android 12, ma dal mese scorso può contare sulla ColorOS 13 basata su Android 13, che ha portato un generale rinnovamento del sistema attraverso l’Aquamorphic Design.

OPPO Find X5 Lite è stato lanciato al prezzo consigliato di 499,99 euro, ma è disponibile in queste ore in offerta su eBay a praticamente metà prezzo, con uno sconto di 230 euro. Potete portarvelo a casa a 269 euro nella colorazione Starry Blue, con spedizione compresa. Il venditore ha quasi 30.000 feedback alle spalle, offre la possibilità di pagare tramite PayPal (anche in tre rate) e mette a disposizione le garanzie del servizio eBay Premium. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto:

Acquista OPPO Find X5 Lite in offerta

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone OPPO, la classifica di marzo 2023