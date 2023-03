Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel lo fa quasi sempre per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e ciò sia attraverso continui aggiornamenti del sistema operativo che grazie alle tante applicazioni (alcune anche esclusive) studiate per esaltare le potenzialità dei suoi device, come ad esempio Google Fotocamera.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Fotocamera, la v. 8.8, con la quale è stato introdotto un importante miglioramento per una funzionalità su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: ci riferiamo a Night Sight.

Le novità della versione 8.8 di Google Fotocamera

Introdotta con la serie Google Pixel 7, questa funzionalità viene presentata da Google come una soluzione che è in grado di garantire agli utenti immagini in condizioni difficili di luce meno sfocate, in quanto consente di ridurre fino alla metà il tempo di esposizione.

Una volta effettuato l’aggiornamento di Google Fotocamera alla versione 8.8, gli utenti di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro aprendo l’applicazione e andando nella scheda Night Sight noteranno un cerchio nell’angolo in basso a destra: se si tocca, è possibile selezionare 2 secondi o Max, che arriva fino a 6 secondi (a seconda delle condizioni, l’incremento temporale potrebbe oscillare tra 2 e 6 secondi).

In sostanza, il team di Google consente agli utenti di decidere per Night Sight tra un funzionamento più veloce e un tempo di esposizione più lungo per una migliore qualità dell’immagine.

Questa funzionalità è stata annunciata da Google come parte del Pixel Feature Drop di marzo o Android 13 QPR2.

La versione 8.8 di Google Fotocamera non è ancora stata rilasciata a livello globale ma può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può anche essere scaricata dal Google Play Store e la relativa pagina può essere raggiunta attraverso il seguente badge: