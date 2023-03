La corsa verso l’intelligenza artificiale è sempre più frenetica e come tutte le big tech anche Google sta accelerando per integrarla nei suoi prodotti per tenere il passo della concorrenza.

In quest’ottica Google ha da poco annunciato l’integrazione di una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nella sua suite Workspace, tra cui Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Gmail.

Google Workspace realizzerà documenti, presentazioni ed email in base alle istruzioni dell’utente

Secondo quanto riportato in un post sul blog di Johanna Voolich Wright, vicepresidente di Google Workspace, l’intelligenza artificiale sarà in grado di “pensare, correggere, scrivere e riscrivere” testi completi in Google Documenti in base a semplici istruzioni dettate dall’utente.

Google spiega che l’IA sarà ache in grado di “redigere, rispondere, riassumere e dare priorità” alle email di Gmail in base alle istruzioni impartite dall’utente.

Google prevede inoltre di introdurre la possibilità di utilizzare l’IA per produrre immagini, suoni e video per illustrare le presentazioni in Google Presentazioni, allo stesso modo di Microsoft Designer.

Nonostante questi sviluppi, alcuni esperti del settore rimangono scettici sulla capacità di Google di tenere il passo con la concorrenza nel campo dell’intelligenza artificiale e credono che l’annuncio del colosso di Mountain View sia più che altro un modo per non far migrare i suoi utenti verso la concorrenza. Microsoft ha già integrato chatGPT nel suo motore di ricerca Bing e anche nel suo browser Edge.

Google afferma che le funzionalità annunciate saranno rese disponibili in Google Workspace per un gruppo di “tester di fiducia” negli Stati Uniti a partire da questo mese.