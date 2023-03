Potrebbe essere arrivato il momento di decidersi e puntare su Xiaomi 12T o Xiaomi 12T Pro: i due smartphone Android sono infatti in offerta a ottimi prezzi, con sconti davvero interessanti per le versioni con 256 GB di memoria.

Guardate che offerte per Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro

Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia alta e volete spendere cifre “da fascia media”, potrebbe essere arrivato il momento di approfittare dei due sconti in questione, riguardanti Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. I due dispositivi del robottino sono stati presentati insieme a inizio ottobre 2022, ma nel giro di pochi mesi hanno subito un bel calo di prezzo che li rende decisamente più accattivanti.

Xiaomi 12T è il meno costoso dei due: offre un display AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel, 446 ppi), con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+, lettore d’impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5. Il SoC a bordo è il MediaTek Dimensity 8100 Ultra a 5 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore ISOCELL HM6 108 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e da una fotocamera anteriore con sensore Sony IMX596 da 20 MP. A livello di connettività disponibili 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida HyperCharge fino a 120 W (con cavo).

Xiaomi 12T Pro alza un po’ l’asticella e scende ulteriormente rispetto al prezzo segnalatovi le scorse settimane: a bordo prende posto il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e un display AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato. Al fianco del chipset della casa californiana abbiamo anche qui 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico vede qualche differenza rispetto al fratello “minore”: in questo caso abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale ISOCELL HP1 da 200 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 20 MP (Sony IMX596, la stessa di 12T).

Lato connettività non ci sono differenze con l’altro modello, grazie a 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è sempre da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 120 W (con cavo). Entrambi gli smartphone puntano molto sulle modalità Night Mode e Ultra Night Video per scatti e video chiari e nitidi anche nelle ore con poca luce o in notturna. Lato software dispongono della MIUI 13 basata su Android 12, ma siamo certi che nei prossimi mesi arriverà la MIUI 14 con Android 13.

Xiaomi 12T è stato lanciato al prezzo consigliato di 649,90 euro (8-256 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay con più di 200 euro di sconto, a 439,99 euro. Xiaomi 12T Pro ha debuttato a 849,90 euro (8-256 GB), ma potete portarvelo a casa con circa 330 euro di sconto, a 519 euro. Il venditore non è lo stesso, ma entrambi dispongono di migliaia di feedback positivi e offrono il pagamento tramite PayPal (con eventuale rateizzazione in tre mesi). Se siete interessati potete cliccare sui link qui sotto:

