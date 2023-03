Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di Samsung, archiviata la presentazione degli ultimi flagship dell’azienda, l’attenzione della community di fan del brand è ora rivolta all’imminente arrivo della nuova famiglia di smartphone di fascia media Galaxy A.

Oggi però non parliamo di smartphone ma di applicazioni, l’azienda infatti che è tra le più virtuose dal punto di vista del supporto software per i propri prodotti, non si concentra solo sugli update di Android e patch di sicurezza, ma anche sulle proprie applicazioni.

Nelle ultime ore Samsung ha rilasciato alcuni aggiornamenti per le app Calendario, Promemoria, Nearby Device Scanning e Bixby; scopriamo insieme cosa c’è di nuovo.

Calendario, Promemoria e Nearby Device Scanning si aggiornano sul Samsung Galaxy Store

Come detto in apertura dunque nelle ultime ore l’azienda coreana si è concentrata sul rilascio di alcuni aggiornamenti per alcune delle sue applicazioni, con lo scopo di migliorare l’esperienza d’uso offerta agli utenti; partiamo con l’app Calendario che viene aggiornata alla versione 12.4.01.0 e permette ora di attivare o disattivare i consigli dal menu Labs.

L’app Promemoria invece è stata aggiornata alla versione 12.4.03.8, introducendo il pulsante Modifica categoria nel menu Altre opzioni, oltre a questo viene aggiunto un pulsante Visualizza dettagli, grazie al quale gli utenti potranno controllare le notifiche separatamente nella schermata di blocco quando i dettagli di queste sono impostati per essere nascosti.

L’azienda ha anche provveduto a rilasciare un update per il servizio Nearby Device Scanning, applicazione dedicata al rilevamento di dispositivi nelle vicinanze, con un peso di 13,43 MB l’aggiornamento porta l’app alla versione 11.1.10.2 migliorando il flusso di richiesta per le connessioni Bluetooth per la funzione SmartView.

Tutte le applicazioni sono aggiornabili direttamente dal Samsung Galaxy Store, accedendovi da smartphone o tablet Galaxy sarà sufficiente recarsi alla voce Menù -> Aggiornamenti -> Aggiorna tutto.

Viene aggiunto il supporto agli account per bambini in Bixby

È passato meno di un mese dal rilascio da parte dell’azienda dell’ultimo aggiornamento per Bixby, l’assistente vocale proprietario di Samsung; ora con un altro update vengono introdotte alcune interessanti novità.

Oltre ad aver migliorato la stabilità dell’assistente e aver corretto alcuni bug, l’aggiornamento dal peso di 55,67 MB che porta l’app alla versione 3.3.03.2, introduce il supporto agli account per bambini: attualmente limitato a Stati Uniti e Corea del Sud ma in arrivo in futuro anche in altri mercati, il nuovo supporto consente l’utilizzo dell’assistente anche da parte dei bambini attraverso l’uso di uno specifico account, creato attraverso un account genitore.

Anche Bixby Wakeup, applicazione che consente di interagire con l’assistente senza dover toccare lo smartphone, viene aggiornata; non si conosce il changelog dell’update ma è probabile che siano stati introdotte correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità generale.

Anche in questo caso è possibile controllare l’eventuale presenza degli aggiornamenti citati direttamente dal Samsung Galaxy Store, seguendo il percorso Menù -> Aggiornamenti -> Aggiorna tutto.

